老媽群組Tag「All」急問這是誰？ 全家人被標記認真解釋笑翻網友
許多民眾會透過通訊軟體LINE傳訊息，有些家庭還會特別建立群組來對話。近日有一名網友發文分享，媽媽有一天突然在群組標記所有人，並詢問為什麼群組成員突然多了一名叫「All」的人，女網友被標記不禁噗嗤一笑，貼文曝光後隨即引發討論，釣出許多網友分享類似經驗，紛紛直呼「超好笑，原來不只我媽那麼可愛」、「回去搜尋發現我媽也是這樣」。
去年8月LINE推出一個可以「一鍵標註群組所有人」的功能，只要在群組聊天框輸入「＠」，就可以看到「＠All」的選項被置頂，接下來才是群組成員的名字。LINE說明，一次標註所有人的功能適用於多人群組，若使用者在一人群組、官方帳號等，都是不會顯示的。
就有一名女網友在Dcard發文表示，媽媽突然標記群組所有人，疑惑問道，「@All這個人是誰，我的手機、我們家怎有這個？」，全家人頓時間被標記，讓她不禁笑了起來，直呼「誰家的媽媽也會這樣」。
貼文一出引發討論，許多網友有類似經驗，「回去搜尋發現我媽也是這樣」、「我們家是我姐在問」、「笑死，我媽也是」。也有網友驚呼原PO媽媽好可愛，「這一天，媽媽發現了全家就是你家的真相」、「真的好好笑！太可愛」、「超好笑，原來不只我媽那麼可愛」。
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