交友神器維修1周沒下文 用戶羞聊到一半「被迫緣滅」炸鍋：還我曖昧對象
現代年輕人愛用交友軟體拓展交際圈，但近日一款知名交友軟體「Wootalk吾聊」維修超過一周沒下文，甚至有傳言「Wootalk要倒了」，讓愛用者哀鴻遍野，就有一名女網友透過Dcard發文表示「有看到消息說Wootalk吾聊已經倒閉，非常希望是假消息……」，她也開玩笑向官方喊話「我還沒找回聊天對象耶！」
Wootalk是一款採隨機配對的交友軟體，透過匿名一對一視窗配對，用戶雙方個資完全隱藏，就連個人照片也沒有，以純文字對話聯繫，若遇到聊得來的對象便可以互留其他聯繫方式，進一步深入了解。Wootalk無需註冊、認證身分、「隨開隨用」的便利性吸引大批忠實使用者，但也因其隱蔽性讓不少用戶抱怨「以為在跟妹子聊天，結果被騙了！」
近日許多使用者發現Wootalk維修逾一周仍未修好，紛紛跑到「Wootalk吾聊」官方粉絲團留言，「到底要不要修啊，還是誰去開發一個新的？」、「突然就消失，至少要給個交代啊」、「什麼鬼啦～昨天還在維修，今天也還一直維修，到底想不想做啦」；有趣的是，由於軟體掛掉開不了，許多用戶們開始在粉專留言區「尋人」，自食其力尋找因系統掛掉被迫中止聊天的有緣人，「尋人～找台南28歲天蠍女，156喜歡打籃球看韓劇，會做章魚燒愛裝小朋友」、「我的摩羯男不見了…」、「浣熊呼叫水獺」。
事實上，早在1月29日Wootalk官方就宣布公告「WooTalk維修一下下就好」，小編31日又再度留言「修好了辣」便無下文，但後續仍有使用者抱怨系統打不開，疑似尚未修復完成，不少網友痛失有緣人引爆怒火。
直到昨（27）日晚間，使用者們紛紛回報Wootalk系統終於修好了，《聯合新聞網》實際測試也確實能正常開啟。不過，Wootalk官方粉絲團自1月29日張貼維修公告後，小編便再無活動痕跡，且仔細觀察近幾年發文頻率近乎「每年只發一篇文」，讓許多使用者擔心Wootalk管理問題是否會再發生「修不好、修太久」的狀況。
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