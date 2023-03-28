快訊

襲擊福音小學的仇恨？美國校園槍擊案的「跨性別槍手」

地表最強！周杰倫獲全球銷量冠軍 成華語歌手第一人！

台人猛點頭！德國妹點破台灣10奇葩特質 笑稱「到處都是小監獄」

馬斯克再出招 僅經認證的推特帳戶能投票或被推播

中央社／ 舊金山27日綜合外電報導
馬斯克宣布，自4月15日起只有通過驗證的推特帳號，才有資格投票及被推薦。路透
馬斯克宣布，自4月15日起只有通過驗證的推特帳號，才有資格投票及被推薦。路透

社群媒體推特執行長馬斯克今天表示，4月15日開始，只有經過認證的推特帳戶才能夠在民調功能中投票。他認為，此舉將能解決人工智慧（AI）機器人帳號浮濫的問題。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）提到，未來也只有通過驗證的帳號才有資格被「推薦」。推特的「推薦」功能會推播一連串出自用戶帳號的推文。

推特並未立即回覆路透社置評的要求。

去年，馬斯克曾表示，跟政策有關的投票將僅限「藍勾勾」（Twitter Blue）付費用戶參與 。

馬斯克 社群媒體 推特

延伸閱讀

Twitter現值曝光！馬斯克還要讓推特增長超過10倍

馬斯克籲各國勿讓權給世衛 譚德塞：錯誤說法

馬斯克打造自己的烏托邦小鎮！員工將可用便宜租金入住

奚落被資遣的推特身障員工 馬斯克道歉

相關新聞

馬斯克再出招 僅經認證的推特帳戶能投票或被推播

社群媒體推特執行長馬斯克今天表示，4月15日開始，只有經過認證的推特帳戶才能夠在民調功能中投票。他認為，此舉將能解決人工...

時代眼淚再見了！任天堂Wii U、3DS線上商店eShop服務 今正式關閉

如任天堂（Nintendo）先前說明，將從台灣時間3月28日上午8點起正式關閉。

Netflix靠《黑暗榮耀》翻紅也沒用？秒看全球OTT市占變化「恐見死亡交叉」

由Netflix自製的韓劇《黑暗榮耀》一開播便精彩不斷，復仇劇情引領觀眾情緒，也帶來亮眼收視表現。不過，即便《黑暗榮耀》...

你也會嗎？7500人一看到這電腦桌布「就有反應」 網喊：像在上班好想吐

一到周一上班日是否心情鬱悶了起來，或是看到某種東西會有「上班的感覺」呢？一名網友貼出一張圖像，引起至少7500人按讚，並讓不少上班族網友崩潰，直呼「好像在工作了」。

禁用TikTok國家再加一！法國公共服務部長：禁令立即生效

最近數周有一系列西方政府和機構禁止TikTok，包括英國和紐西蘭議會、荷蘭和比利時政府，就連歐盟最大的2個決策機構也出於...

美年輕人愛用大陸app 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美國華府對TikTok充滿疑懼，但3月美國最熱門的五大應用程式（app），有四個是中國大陸打造的，顯然已經成功融入美國年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦