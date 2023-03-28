馬斯克再出招 僅經認證的推特帳戶能投票或被推播
社群媒體推特執行長馬斯克今天表示，4月15日開始，只有經過認證的推特帳戶才能夠在民調功能中投票。他認為，此舉將能解決人工智慧（AI）機器人帳號浮濫的問題。
路透社報導，馬斯克（Elon Musk）提到，未來也只有通過驗證的帳號才有資格被「推薦」。推特的「推薦」功能會推播一連串出自用戶帳號的推文。
推特並未立即回覆路透社置評的要求。
去年，馬斯克曾表示，跟政策有關的投票將僅限「藍勾勾」（Twitter Blue）付費用戶參與 。
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