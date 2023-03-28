時代眼淚再見了！任天堂Wii U、3DS線上商店eShop服務 今正式關閉

如任天堂（Nintendo）先前說明，將從台灣時間3月28日上午8點起正式關閉。

關閉之後，包含數位版遊戲、DLC內容、遊戲內道具等購入功能都將關閉，但玩家先前已經購買的數位版遊戲依然可以持續下載。

任天堂最早從去年開始預告將關閉Nintendo Wii U與Nintendo 3DS的線上商店eShop服務，並且從去年8月開始禁止玩家儲值。

不少玩家不滿任天堂決定關閉Nintendo Wii U與Nintendo 3DS的線上商店eShop服務，原因在於玩家將無法購買僅透過eShop服務購買的Nintendo Wii U與Nintendo 3DS數位版遊戲，另外也必須面臨二手實體遊戲光碟價格飆漲，卻無法透過eShop服務以正常價格購買數位版遊戲的情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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