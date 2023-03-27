Netflix靠《黑暗榮耀》翻紅也沒用？秒看全球OTT市占變化「恐見死亡交叉」
由Netflix自製的韓劇《黑暗榮耀》一開播便精彩不斷，復仇劇情引領觀眾情緒，也帶來亮眼收視表現。不過，即便《黑暗榮耀》劇情再精彩，根據調研機構公布2022年第四季數據，可見Netflix穩居OTT（串流媒體）市占冠軍，但與居次的Prime Video僅以6%的差距緊追在後。
監測公司JustWatch日前發布全球OTT市場2022年第四季調查，結果顯示Netflix以23％市占率維持OTT市場龍頭地位，但Prime Video、Disney++緊跟其後，Netflix穩居OTT第一的地位不保。
亞馬遜公司的Prime Video以市佔20%穩居第二，後續排名為Disney+（15%）、HBO Max（9%）、Paramount+（7%）、Apple TV+（5%）、其他則占21%。
即使Netflix以市占最高取得OTT冠軍寶座，但從全年度的曲線圖看來，雖然居次的Prime Video表現平穩，但因Netflix自去年5月開始便持續下滑，因此兩者的市占率眼看即將來到「死亡交叉」。
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