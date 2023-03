新版Twitter Blue訂閱服務 已全面開放全球用戶申請

原本僅限美國地區用戶申請的新版Twitter Blue訂閱服務,目前已經開放全球地區用戶申請。

同時,Twitter也透露在新版Twitter Blue訂閱服務全面開申請之後,預計從4月1日起將移除舊版藍勾勾認證。

而從即日起開放全球用戶申請的新版Twitter Blue訂閱服務,除了可在個人帳戶加上新版藍勾勾認證標誌,更可增加張貼長文內容、重新編輯發表推文,以及回應靠前等功能。

另外,相比個人用戶是以藍色標記,政府機構、特定組織申請之後,則是以灰色標記作為識別,而企業用戶則會以金色標記作為標示。

Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD