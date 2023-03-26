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新版Twitter Blue訂閱服務 已全面開放全球用戶申請

聯合新聞網／ 楊又肇

原本僅限美國地區用戶申請的新版Twitter Blue訂閱服務，目前已經開放全球地區用戶申請

同時，Twitter也透露在新版Twitter Blue訂閱服務全面開申請之後，預計從4月1日起將移除舊版藍勾勾認證。

而從即日起開放全球用戶申請的新版Twitter Blue訂閱服務，除了可在個人帳戶加上新版藍勾勾認證標誌，更可增加張貼長文內容、重新編輯發表推文，以及回應靠前等功能。

另外，相比個人用戶是以藍色標記，政府機構、特定組織申請之後，則是以灰色標記作為識別，而企業用戶則會以金色標記作為標示。

至於先前透露將向訂閱Twitter Blue服務的創作者共享廣告營收分潤的作法，接下來是否也會全面開放全球用戶申請，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 推特

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