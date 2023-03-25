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2管道撿便宜！15款LINE貼圖5折啦 小學課本的逆襲、YOSISTAMP手刀買好買滿
補班日別灰心！LINE貼圖除了有期間限定免費下載外，還有「永久版」的貼圖限時折扣，即起到3月27日止，共有15款貼圖（包含動圖）統統5折，包含「YOSISTAMP」及「小學課本的逆襲」，甚至還能撂台語的貼圖都在其中，超級划算。
《聯合新聞網》整理出15款貼圖，並分成網頁版及手機版連結，建議從「網頁版」購買較為便宜，但若只有代幣（LINE COINS）者，還是到手機版選購比較好喔。像是「喵嗚公園−歡樂動物園 飛起來啦」網頁版為30元台幣，但手機版為50代幣（約台幣33元），找出適合自己的方案最為重要！
▊ 喵嗚公園−歡樂動物園 飛起來啦
特價：網頁版30元／手機版50代幣（33元）連結網址：網頁版點我｜手機代幣點我
▊ YOSISTAMP-兔兔100%過激貼圖
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▊ 垃圾在動！
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▊ 情和義：去去煩惱走
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▊ 小學課本的逆襲－失控戲劇社畫龜畫
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▊ Tumurin（恩愛篇）
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▊ 歡樂兔1 甜蜜篇-全螢幕貼圖
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▊ 歐尼奇力:鄉民篇
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▊ 可可亞-聲動好可愛 4
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▊ Miki小姊姊:撒嬌惹人愛
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▊ 褐髮女孩 全螢幕貼圖
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▊ 調皮女孩：心情真好動貼圖
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▊ Mr.Donothing 第3彈
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▊ nonie又動又叫貼圖6 - 台語
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▊ 茄子哥愛噹人：好朋友專用
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