如何知道爸媽內心偏袒誰？用Netflix一秒釣出內心真實答案
父母真的沒有偏愛某一個小孩嗎？這一直以來都是許多孩子難以得知的秘密。但近日，一位TikTok網紅發現一個釣出父母內心「最愛的孩子」的方法，原來只要透過父母使用的Netflix密碼即可揭開真相。
@alexgriswold
oops its 5.1 now♬ original sound - Alex Griswold
紐約的亞歷克斯和妻子梅琳達在TikTok上表示，可以透過登入父母的Netflix帳號，接著在無法登入的狀況下故意詢問父母「密碼是什麼？」，父母可能就會答出你或你兄弟姐妹的名字，而名字出現在密碼中的孩子，就是所謂的「密碼兒童」，也就是最受歡迎的孩子。
這段影片已經超過150萬次觀看，引發網友的熱議。許多人表示，這個方法可以挖掘出父母內心最愛的孩子的秘密，有些人也分享自己透過這個方法發現自己就是最被愛的孩子。
但這個方法並非總是有效，有些父母會選擇用寵物的名字作為密碼，也有些父母會使用其他的方式來設定密碼。
根據DailyMail報導，即便父母通常都會公開否認有「最愛的孩子」，但這並不一定是真的。一項之前的研究裡，發現70％的父親和74％的母親會偏袒其中一個孩子，所以父母確實都有超過五成以上的機率會較偏袒某一個孩子。
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