用起來「最舒服」的網銀App是這家！網一面倒狂推：順到像便秘暢通

你經常使用網銀轉帳嗎？哪個網銀App使用起來最順手呢？一名網就分享自己剛辦了「國泰銀行」的帳戶，沒想到使用該銀行的網銀App後，驚呼不僅介面清楚、操作流暢，轉帳也跟「便秘暢通」一樣舒爽，相較他使用過的玉山、華南銀行都還要舒服許多。而許多網友也紛紛回覆贊同國泰確實是最「舒服」的網銀App。

一名網友在Dcard信用卡版分享，自己最近因為公司薪資而需要在國泰銀行開戶，而在這次經驗中，如了國泰銀行機台到處都有，對民眾來說相當方便之外，原PO還特別提到他被該銀行的「國泰世華CUBE」App的流暢地給「驚呆了」。

原PO表示，「國泰世華CUBE」App不僅介面清楚、運作流暢、帳戶資訊完整清晰，就連轉帳過程也都如「便秘暢通」一樣順暢。過去原PO在辦國泰前，都是玉山和華南，雖然網銀也都不錯，但相較之下仍因跨行手續費等細節而略遜一籌。

網友驚訝「國泰世華CUBE」App不僅介面清楚、運作流暢、帳戶資訊完整清晰，就連轉帳過程也都如「便秘暢通」一樣順暢。（翻攝自App Store）

許多網友看完後，紛紛留言分享。認同國泰的網友表示「目前用過最優的也是國泰，體驗相當接近native app，不像很多網銀app用起來像是網頁套皮，所有動作都要loading，連上一頁也要轉圈圈」、「國泰、一銀、台新，這三個是模範生，最有設計感，標準的app；中信、玉山並列第二，該有的都有，但缺乏設計感」、「推國泰！目前用過最精美且最清楚明瞭，而且介面轉換非常流暢，然後一個app包進一堆功能真的屌炸」。

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