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微軟傳將在Edge瀏覽器新增加密貨幣電子錢包功能

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟在稍早釋出的Microsoft Edge瀏覽器測試版本新增加密貨幣電子錢包功能，似乎將跟進讓使用者能藉由Microsoft Edge瀏覽器使用多種加密貨幣交易服務，甚至可能藉此銜接Web 3.0應用服務。

從測試版本內容顯示，使用者將無須額外安裝擴充套件即可使用此電子錢包，同時可對應多種加密貨幣，並且可檢視交易紀錄與價格波動，另外也提供NFT目錄頁，以及加密貨幣相關新聞，讓使用者能更容易判斷加密貨幣交易走向。

而微軟說明此電子錢包服務採非託管形式設計，使用者能有完整控制權，微軟方面無法紀錄、取用使用者帳號密碼與金鑰，同時也不會知曉使用者透過電子錢包進行哪些交易。

目前暫時還無法確認微軟是否會將電子錢包功能變成Microsoft Edge瀏覽器正式功能，但有可能成為日後佈局電子錢包交易，以及進軍Web 3.0市場發展基礎。

不過，部分看法則認為微軟此舉有可能讓Microsoft Edge變得加肥大，導致運作效率可能因此受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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