微軟傳將在Edge瀏覽器新增加密貨幣電子錢包功能

微軟在稍早釋出的Microsoft Edge瀏覽器測試版本新增加密貨幣電子錢包功能,似乎將跟進讓使用者能藉由Microsoft Edge瀏覽器使用多種加密貨幣交易服務,甚至可能藉此銜接Web 3.0應用服務。

從測試版本內容顯示,使用者將無須額外安裝擴充套件即可使用此電子錢包,同時可對應多種加密貨幣,並且可檢視交易紀錄與價格波動,另外也提供NFT目錄頁,以及加密貨幣相關新聞,讓使用者能更容易判斷加密貨幣交易走向。

而微軟說明此電子錢包服務採非託管形式設計,使用者能有完整控制權,微軟方面無法紀錄、取用使用者帳號密碼與金鑰,同時也不會知曉使用者透過電子錢包進行哪些交易。

目前暫時還無法確認微軟是否會將電子錢包功能變成Microsoft Edge瀏覽器正式功能,但有可能成為日後佈局電子錢包交易,以及進軍Web 3.0市場發展基礎。

不過,部分看法則認為微軟此舉有可能讓Microsoft Edge變得加肥大,導致運作效率可能因此受影響。

Newest in the gauntlet of questionable upcoming Microsoft Edge features, a crypto wallet 💸

Not really sure how to feel about this kind of thing being baked into the default browser, what are your thoughts?

More screenshots of the UI in the next tweet ➡️ pic.twitter.com/GAUPiZGLIY

— Albacore (@thebookisclosed) March 17, 2023