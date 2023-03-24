Apple Music 爆隱私問題！自己的音樂資料庫出現別人的歌單

號稱注重使用者隱私的 Apple 蘋果公司似乎遇上了嚴重的隱私問題，近日在 Reddit 討論區上有人抱怨自己的 Apple Music 音樂資料庫出現其他人的播放列表，而且類似的抱怨不只一則。

為了讓媒體能注意到這件事情，Reddit 網友 adh1003 整理了許多篇使用者的抱怨，內容一致指出 Apple Music 的音樂資料庫出現使用者不認識的奇怪播放列表，這消息也吸引外媒《MacRumors》的注意。

根據網友的抱怨內容指出，在某些時候，這些未知的播放列表會與使用者原本的播放列表合併；在某些情況下，使用者的播放列表莫名遺失不見，或被其他不認識的播放列表取代。

有部分使用者擔心這些陌生的播放列表出現在自己的 Apple Music 音樂資料庫是因為 Apple ID 被駭客攻擊，也有部分懷疑是 Apple 蘋果 iCloud 伺服器出現未知的問題。

《MacRumors》報導指出有少部分使用者表示進入 Apple ID 設定，把 iCloud 同步關閉後重新開啟後，Apple Music 的播放列表就會恢復原狀。

就目前消息，這些憑空出現的播放列表目前僅會出現在 iPhone 上的 Apple Music，而 macOS 的 Apple Music 目前則是不受影響。這項問題目前可以追溯到 2 月中旬，《MacRumors》推測這項問題可能與 iOS 16.3.1 更新有關，因為這個作業系統的內容包括 iCloud 設定的錯誤修復。

《MacRumors》也表示有部分使用者已經聯絡 Apple 支援人員希望能解決這項問題，但目前似乎還沒有成功，只能再等 Apple 處理了。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇 https://3c.yipee.cc/215455/ ，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：MacRumors

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