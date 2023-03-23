我的歌單不是我的歌單？陌生人入侵Apple Music恐iCloud搞鬼 網酸：新協作功能嗎

蘋果（Apple）去年爆出Windows版的iCloud可看見陌生人的照片與影片。如今又出包！國外果粉發現Apple Music有隱私問題發生，可能又跟iCloud有關。

據《macrumors》報導，論壇Reddit上多名果粉反映，自己的Apple Music莫名出現不知名的「播放清單（playlists，又稱歌單）」，且用戶原本的播放清單很可能被未知的播放清單取代，並無法還原造成損失，他們懷疑可能是其他人的歌單或遭到駭客攻擊。

國外果粉發現Apple Music莫名出現他人歌單，懷疑自己被駭客入侵，但其實很可能是蘋果iCloud又出包。（翻攝自《macrumors》）

不過報導表示，Apple Music出現陌生人的歌單很可能是因為蘋果的iCloud雲端伺服器又出包，目前僅有手機版iOS出現問題，masOS未受到影響。

有網友提到，可嘗試到iPhone的設定→點選上方名字→iCloud→在「使用iCloud的App」將「音樂」App關閉同步iCloud可解決，但並非適用於每位用戶。有網友大酸，「這可能是（蘋果）接觸新音樂的有趣方式。」、「難道是新的協作（歌單）功能嗎？」、「我已經處理這同步問題大約一個月了，快讓我發瘋。」也有果粉表示未出現這問題。對此蘋果尚未回應此事。

有網友提到，可嘗試到iPhone的設定→點選上方名字→iCloud→在「使用iCloud的App」將「音樂」App關閉同步iCloud可解決此問題，但並非適用於每位用戶。（圖／聯合新聞網）

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