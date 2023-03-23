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太方便免開開關關！Google Chrome瀏覽器推1鍵「關閉擴充功能」 其他分頁不會被影響
Google瀏覽器Chrome即將推出最新的功能，能夠選擇在特定頁面選擇一鍵關閉所有擴充功能，使用者可以在關閉後重新整理頁面，擴充功能即關閉。而使用者在其他頁面並不會停止該擴充功能，而是在當初設定的特定網頁才會生效。
根據Reddit網友表示，Chrome即將推出可以選擇在特定頁面中禁止所有擴充功能的按鈕，且該功能可以只應用在該特定頁面，套用後重新整理即可生效。
2023年1月7日
該功能適合使用者在某些特定網頁不想要被擴充功能干擾時使用，而其他網頁並不會被此決定影響，仍可繼續使用原本就有下載的擴充功能。
過去許多使用者可能為此相當苦惱，經常需要為了某個網頁就關閉所有擴充功能，現在Chrome終於推出此功能，可以讓擴充功能更彈性得使用，瀏覽網頁時也能更加靈活自在。
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