他是誰？Instagram無貼文吸8.9萬人追蹤 ID只有「6」有內幕

許多民眾會透過社群平台Instagram發布照片或影片，來分享自己日常生活，不過有些帳號很特別，不僅沒有發任何貼文，也無追蹤其他人。近日就有網友發現一個ID只有「6」的IG帳號，明明都沒分享照片、限時動態，但卻吸引8.9萬人追蹤，好奇發文詢問「有人知道這是什麼帳號嗎？」，貼文立刻引發討論，也有人分享如果要很特別ID，還得和原持有該ID的網友做交易。

原PO在Dcard發文表示，滑IG時發現一個很特別的帳號，該帳號ID只有「6」，不僅沒有任何貼文，追蹤人數也只有1位，奇怪的是，看似一片內容空白的帳號，竟多達8.9萬粉絲追蹤，這令原PO好奇心爆棚，「超級無敵酷而且粉絲好多，原諒我孤陋寡聞」，並發文詢問網友該帳號是誰經營。

貼文一出引發討論，有網友紛紛猜測，「盲猜是盜某個有知名度的帳號（粉絲才會這麼多），或是某個有知名度的人引退不經營了，把東西刪光帳號留著」、「會不會只是有8.8萬的無聊人想追蹤一個叫6的帳號」。有人則挖出該帳號創建於2010年10月，帳戶所在地點在英國，且一開始創立帳號ID就是6，「沒有前身，加入的時候就叫6」。

IG會顯示帳戶創建日期與所在地。 圖／擷自IG

有人好奇該帳號身分之餘，也指出ID只有一個數字很少見，可能有向原持有該ID的人購買，「IG的ID都是獨一無二的，像這種IG就很特別，有遇過有些想要這種ID的人，會去跟帳號主商量，然後轉賣給他們」，有過來人也出面回覆「是真的，我會被外國人問過叫我賣給他」。

也有網友見怪不怪，還搜出另一名ID只有「5」的帳號，該帳戶也是累積32萬人追蹤。

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