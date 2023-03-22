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Netflix計畫推出雲端串流遊戲服務 增加平台獨佔內容

聯合新聞網／ 楊又肇

目前已經累積推行55款手機遊戲的Netflix，預計在今年內再增加40款遊戲，其中更與Ubisoft合作推出3款獨佔遊戲作品，甚至接下來更計畫推出自有雲端串流遊戲服務。

同時，Netflix更透露目前還有70款與合作夥伴共同開發的遊戲內容準備揭曉，另外更有16款Netflix自行打造遊戲也準備亮相，並且計畫在接下來的每個月內至少發表一款遊戲，類別更涵蓋獨立製作遊戲、角色扮演遊戲、解迷遊戲等。

Netflix強調，遊戲將會是其重要發展業務之一，並且計畫透過遊戲串接更多市場用戶族群，同時也能藉由遊戲銜接更多串流影音內容觀看後的體驗，進而強化使用黏著度。

另外，Netflix更預期接下來將以遊戲銜接更多市場發展機會，並且與更多遊戲業者建立合作關係，進而催生更多內容合作可能性。

在Netflix的規劃中，將以本身具有2.3億名訂閱用戶規模為基礎，形成龐大的遊戲發行平台，藉此吸引更多遊戲開發商、獨立開發者合作，例如目前已經與Ubisoft建立深度合作關係，而過去將《紀念碑谷》、《紀念碑谷2》帶到Android與iOS裝置的ustwo，目前也與Netflix建立合作關係，預計在2024年透過Netflix服務提供更多遊戲內容，其中包含ustwo新開發遊戲內容。

而Netflix上架影集改編遊戲也會持續更新，例如以《慾罷不能》 (Too Hot to Handle)改編遊戲《慾罷不能：愛情是一場遊戲》 (Too Hot to Handle: Love is a Game)，將會透過每週更新內容持續吸引玩家遊玩，並且藉此更深入影集內容情境。

如同Netflix的原創影集內容，Netflix也計畫擴大其平台獨佔遊戲內容發展，例如目前正與《最終榮耀》 (Vainglory)開發商Super Evil Megacorp合作一款可能融入團戰元素的獨佔遊戲，另外也準備在今年底推出由夜校工作室 (Night School Studio)打造的《Oxenfree II：Lost Signals》，更計畫在今年每個月內發表新遊戲。

同時，雲端串流遊戲也是Netflix目前研究項目之一，藉由自身串流影音技術，Netflix有可能成為規模更大的雲端串流遊戲服務業者。而Netflix接下來仍會將相關業務聚焦在手機、平板等移動裝置，藉此讓更多人可在移動過程享受影音、遊戲體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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