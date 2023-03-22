日本男公關羅蘭「光臨」西門町還出輯？網友笑噴：完了我整個看錯

日本知名男公關羅蘭，憑藉一身本事總是話題不斷，近日有一名眼尖的網友發現，羅蘭竟有「新海報」被掛在人來人往的西門町錢櫃中華館的建築上。

日本男公關傳奇人物羅蘭，憑藉著優雅金髮、帥氣扮相擄獲不少女性粉絲，年紀輕輕不僅已是日本男公關界第一把交椅，甚至成為作家出書、前陣子還開設線上課程讓大家進修「自信學分」。近日有一名網友在臉書（Facebook）社團「路上觀察學院」發文分享：「『羅蘭』練得好壯～」

日本知名男公關羅蘭，憑藉一身本事總是話題不斷，近日有一名眼尖的網友發現，羅蘭有新海報被掛在人來人往的西門町錢櫃中華館的建築上。（翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

麥莉希拉的新專輯宣傳大海報（右圖），意外撞臉日本知名男公關羅蘭（左圖），許多網友看完表示回不去了，真的以為是羅蘭。（翻攝自推特）

一文貼出引來網友熱議，有網友仔細看海報的字樣發現，此羅蘭非「羅蘭」，而是歐美知名流行歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）的新專輯宣傳大海報，許多網友看完表示回不去了，表示「我真的認定是就是羅蘭。」、「以為真的是羅蘭，想說那腰線跟大腿真性感。」、「以為是羅蘭+1，覺得他真的拍了這樣的照片也不奇怪。」、「完蛋了真的好像。」、「原來不是只有我覺得，有同溫層真好。」、「台版固力果（大阪市著名打卡地標）。」而看過羅蘭寫真的網友也留言：「羅蘭其實很壯...」

海報下排的文字也暗藏彩蛋，不少網友疑問：「無盡的夏口假期...是啥？」（翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

不過搞錯的地方還不只這一處，麥莉希拉的大海報下排文字也暗藏彩蛋，不少網友疑問：「無盡的『夏口假期』...是啥？」、「我只想知道什麼是『夏口假期』？」原來海報上的文字為「無盡的夏日假期」 但因為窗戶的線蓋住變成口了，也引發網友注意。

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