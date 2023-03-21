美國為何不做類似產品打爆TikTok？網分析：是最笨的方法
短影音社交應用程式TikTok風靡全球，然而其中國大陸母公司「字節跳動」（ByteDance）因隱私與監控問題被各國盯上，美國近期更推動「限制法」（RESTRICT ACT），拜登也表態支持，外媒因此評論TikTok「在美國的時日無多了」。
一名台灣網友近日在PTT發文，表示美國科技公司的產品如臉書、Instagram、YouTube引領世界科技，「結果全部都在抄TikTok的短影片」，原PO因此好奇「為何美國不做一個全新的影片共享平台打爆中國？」、「為什麼美國的IT公司會被TikTok打爆？」
對此，眾網友分析原因，部分人認為與版權有關，「因為他們音樂版權管很嚴啊」、「YT（YouTube）搞多少創作者要不要說看看」。有網友則指出美國早就有類似產品，「Vine才是始祖吧」、「Vine啊，後來被Twitter買下，被關掉了」、「Vine明明超有趣的，一堆紅到爆，被腦殘關掉」。
有人則指出資金很重要，「美國企業怎麼跟中國13億人口紅利、政治全力扶植的企業拚搏？」、「字節跳動沒有中國政府幫也無法崛起」、「基本上是共產黨資金在養，人家可以撐著不加太多廣告跟你比燒錢，你拿掉廣告，使用者體驗就比較好就會留存」、「打爆TikTok有100種方法，自己弄一個來跟它比是最笨的方法」。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言