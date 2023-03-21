美國為何不做類似產品打爆TikTok？網分析：是最笨的方法

短影音社交應用程式TikTok風靡全球，然而其中國大陸母公司「字節跳動」（ByteDance）因隱私與監控問題被各國盯上，美國近期更推動「限制法」（RESTRICT ACT），拜登也表態支持，外媒因此評論TikTok「在美國的時日無多了」。

一名台灣網友近日在PTT發文，表示美國科技公司的產品如臉書、Instagram、YouTube引領世界科技，「結果全部都在抄TikTok的短影片」，原PO因此好奇「為何美國不做一個全新的影片共享平台打爆中國？」、「為什麼美國的IT公司會被TikTok打爆？」

對此，眾網友分析原因，部分人認為與版權有關，「因為他們音樂版權管很嚴啊」、「YT（YouTube）搞多少創作者要不要說看看」。有網友則指出美國早就有類似產品，「Vine才是始祖吧」、「Vine啊，後來被Twitter買下，被關掉了」、「Vine明明超有趣的，一堆紅到爆，被腦殘關掉」。

有人則指出資金很重要，「美國企業怎麼跟中國13億人口紅利、政治全力扶植的企業拚搏？」、「字節跳動沒有中國政府幫也無法崛起」、「基本上是共產黨資金在養，人家可以撐著不加太多廣告跟你比燒錢，你拿掉廣告，使用者體驗就比較好就會留存」、「打爆TikTok有100種方法，自己弄一個來跟它比是最笨的方法」。

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