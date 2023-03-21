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美國禁了TikTok…抱歉！同集團這款App更夯 每月活躍用戶數達兩億

聯合新聞網／ 綜合報導
除了抖音，字節跳動公司還有一款深受年輕世代喜愛的App「CapCut」（一款快速創作影片剪輯和表情包的編輯軟體），每月活躍用戶數達2億。（翻攝自CapCut官網）
除了抖音，字節跳動公司還有一款深受年輕世代喜愛的App「CapCut」（一款快速創作影片剪輯和表情包的編輯軟體），每月活躍用戶數達2億。（翻攝自CapCut官網）

除了抖音TikTok），字節跳動公司還有一款深受年輕世代喜愛的App「CapCut」（又稱「剪映」，一款快速創作影片剪輯和表情包的編輯軟體），美國政府是否會比照TikTok資安疑慮，再禁CapCut，還得進一步觀察。

外媒報導，2020年推出的CapCut，能受到年輕世代歡迎，原因在於它和TikTok一樣，是屬於短影片類的應用程式，用戶可將影片套進模板、濾鏡、視覺特效、音樂，快速剪出一支獨具特色的影片，呼應著年輕世代更想表現的活躍與自我。

短影片時代來臨，TikTok無疑搶佔先機，一路活躍乃至目前擁有全球用戶10億，但CapCut表現同樣亮眼，該App最近的下載使用量超越了TikTok，每月活躍用戶有2億人。根據Sensor Tower統計，從去年到現在的全球下載量，美國就占上7%的下載量。

先前因TikTok大量收集用戶資料、甚至對用戶追蹤監視的事件頻傳，遭美國人比喻成「裝在手機裡的間諜氣球」，值得注意的是，CapCut也在隱私政策中表示，「為了提供服務，會收集用戶上傳的照片和視頻（影片）等內容，以及用戶位置、性別和生日等數據。」而這些數據和TikTok一樣，都會存放在美國和新加坡，而上述的這些政策在各家影片剪輯的App都很常見，就看美國政府是否埋單這個說法。

抖音 TikTok APP

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