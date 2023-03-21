蘋果也能玩Xbox遊戲？微軟最快2024年在iOS與Android供全新遊戲市集服務

金融時報報導指稱，微軟（Microsoft）的Xbox負責人Phil Spencer在今年度的GDC 2023遊戲開發者大會期間表示，若微軟能順利收購動視暴雪，最快將會在明年內於Android及iOS裝置提供全新遊戲市集服務。

Phil Spencer的說法，顯然建立在歐盟將贊2024年3月生效的數位市場法案，要求Google、蘋果在內業者必須允許使用者在其產品上使用第三方軟體市集，同時也必須允許使用者透過側載 (side loading)或手動方式安裝第三方軟體服務的基礎上。

在此之前，蘋果與Google曾禁止在其裝置上使用第三方軟體市集，但隨著歐盟數位市場法案通過，並且預計在2024年3月正式生效，蘋果預期最快在iOS 17版本更新加入可使用第三方軟體市集，而Google雖然已經允許使用者透過手動安裝apk檔案方式，在歐盟數位市場法影響之下，同樣也會讓第三方軟體市集可以更合理地在Android裝置上使用。

目前Google及蘋果經營的軟體市集主要營收來源都是遊戲內容，若明年開始有更多業者針對Android、iOS裝置提供自有遊戲市集服務，勢必將瓜分Google及蘋果原本搶下遊戲市場比重，尤其像微軟本身具備大量遊戲資產的情況，更可能藉由將諸多遊戲資產進軍手機遊戲市場，甚至結合行動裝置與串流遊戲服務，進而搶奪更大遊戲市佔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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