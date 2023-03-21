蘋果也能玩Xbox遊戲？微軟最快2024年在iOS與Android供全新遊戲市集服務
金融時報報導指稱，微軟（Microsoft）的Xbox負責人Phil Spencer在今年度的GDC 2023遊戲開發者大會期間表示，若微軟能順利收購動視暴雪，最快將會在明年內於Android及iOS裝置提供全新遊戲市集服務。
Phil Spencer的說法，顯然建立在歐盟將贊2024年3月生效的數位市場法案，要求Google、蘋果在內業者必須允許使用者在其產品上使用第三方軟體市集，同時也必須允許使用者透過側載 (side loading)或手動方式安裝第三方軟體服務的基礎上。
在此之前，蘋果與Google曾禁止在其裝置上使用第三方軟體市集，但隨著歐盟數位市場法案通過，並且預計在2024年3月正式生效，蘋果預期最快在iOS 17版本更新加入可使用第三方軟體市集，而Google雖然已經允許使用者透過手動安裝apk檔案方式，在歐盟數位市場法影響之下，同樣也會讓第三方軟體市集可以更合理地在Android裝置上使用。
目前Google及蘋果經營的軟體市集主要營收來源都是遊戲內容，若明年開始有更多業者針對Android、iOS裝置提供自有遊戲市集服務，勢必將瓜分Google及蘋果原本搶下遊戲市場比重，尤其像微軟本身具備大量遊戲資產的情況，更可能藉由將諸多遊戲資產進軍手機遊戲市場，甚至結合行動裝置與串流遊戲服務，進而搶奪更大遊戲市佔。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【話題】太懶！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換
📢 【周報】百度文心一言對決ChatGPT網狂酸！新Bing會傲嬌生氣氣
📢 【話題】悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台也剩5千」
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言