介面改版找不到軟體！微軟將讓Windows 11預設軟體設定、釘選常用軟體變得更容易
微軟（Microsoft）稍早透露，將改善Windows 11更容易設定預設軟體項目，同時也能讓使用者更直覺調整釘選至開始功能表的軟體項目。
由於Windows 11大幅改變過往Windows操作介面，導致不少使用者難以找到過往習慣使用軟體功能項目。而微軟在稍早公布內容表示，將進一步調整Windows 11的設定選項，藉此讓使用者更容易調整軟體設定項目。
另外，微軟也表示將讓使用者能更容易將常用、習慣使用的軟體釘選在開始功能表，同時強調讓使用者能有更高自主控制權，並且避免使用者設定結果被其他因素影響。
微軟計畫在未來幾個月內透過Windows Insider Dev Channel提供測試此調整，藉此確認此項調整是否合乎多數使用者需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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