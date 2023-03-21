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《暗黑破壞神IV》登入卡到不行！暴雪娛樂：公測前會解決問題

聯合新聞網／ 楊又肇

稍早開放預購玩家在3月17日搶先測試即將上市的《暗黑破壞神IV》，在不少玩家抱怨必須花費長時間等待登入伺服器時間才能遊玩情況下，暴雪娛樂表示將會在3月24日正式展開公測之前修正此問題。

不少玩家針對近期《暗黑破壞神IV》搶先測試必須等待將近2小時才能順利登入伺服器，卻在遊玩15分鐘後無預期斷線情況抱怨，而暴雪娛樂表示目前已經著手處理此問題，預計讓伺服器能容納更多玩家登入，並且大幅降低等待登入時間。

而在稍早對外公告之後，目前《暗黑破壞神IV》搶先測試版本所需等候登入時間已經明顯縮短，不少玩家在等待約1分鐘左右時間即可登入，但仍有部分玩家表示需要等待不算短的時間才能順利進入伺服器。

會有這樣的情況，顯然與《暗黑破壞神IV》吸引不少玩家關注有關，導致搶先測試在同一時間內湧入太多玩家，造成伺服器無法支撐登入流量而出現超載情況，使得伺服器發生停擺情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪 流量

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