任天堂Wii U、3DS平台倒數關閉 鐵粉買下所有遊戲…全部價格＋總容量好驚人！

近期任天堂（Nintendo）宣布於2023年3月27日停止Wii U和3DS平台兩大平台的eShop服務，有一名美國知名YouTuber Jirard Khalil在得知該訊後，開始買下平台上的遊戲。

任天堂最熱賣的掌機3DS（圖左）從2011年推出，隔年Wii U（圖右）開賣，這兩款遊戲機分別也陪著大家走過十幾年歲月，隨著Switch平台的完善，屬於Wii U和3DS的時代要結束了。（翻攝自YouTube 及任天堂官網）

任天堂最熱賣的掌機3DS從2011年推出，隔年Wii U開賣，這兩款遊戲機分別也陪著大家走過十幾年歲月，隨著Switch平台的完善，屬於Wii U和3DS的時代要結束了，不少死忠玩家深感可惜，有一名美國鐵粉Jirard Khalil和他的團隊花了近一年的時間，買齊了eShop裡 866款Wii U遊戲和1547款3DS遊戲及各類軟體，總共花費2萬2791美金（約台幣70萬2760元）。

花錢還算小事，費工的保存作業還在後頭，為了留住這些資料，Jirard Khalil的團隊透過不斷更換記憶卡，來保存下載下來的遊戲，前前後後總共用了1.2TB（Wii U）和267GB（3DS）容量。

網友對於Jirard Khalil的行動也大讚：「天下沒有不散的筵席，但依舊想留住這時光。」、「這都是情懷呀」、「有錢就是任性。」

任天堂也在官方宣布，在關閉Wii U和3DS的eShop遊戲服務後，已經消費買下來的DLC內容、遊戲、軟體，在服務結束後都可以重新下載來玩，並不會隨著服務關閉而消失。

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