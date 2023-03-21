快訊

繁星推薦1到7類放榜！錄取率62.71％ 缺額人數文化最多、台大有10名

全台有感！9:45花東規模5.3地震 花蓮震度4級

大學繁星推薦上午9時公布 查詢網址看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任天堂Wii U、3DS平台倒數關閉 鐵粉買下所有遊戲…全部價格＋總容量好驚人！

聯合新聞網／ 綜合報導
近期任天堂宣布於2023年3月27日停止Wii U和3DS平台兩大平台的eShop服務，有一名美國知名YouTuber Jirard Khalil在得知該訊後，開始買下平台上的遊戲。（翻攝自YouTube影片）
近期任天堂宣布於2023年3月27日停止Wii U和3DS平台兩大平台的eShop服務，有一名美國知名YouTuber Jirard Khalil在得知該訊後，開始買下平台上的遊戲。（翻攝自YouTube影片）

近期任天堂Nintendo）宣布於2023年3月27日停止Wii U和3DS平台兩大平台的eShop服務，有一名美國知名YouTuber Jirard Khalil在得知該訊後，開始買下平台上的遊戲。

任天堂最熱賣的掌機3DS（圖左）從2011年推出，隔年Wii U（圖右）開賣，這兩款遊戲機分別也陪著大家走過十幾年歲月，隨著Switch平台的完善，屬於Wii U和3DS的時代要結束了。（翻攝自YouTube 及任天堂官網）
任天堂最熱賣的掌機3DS（圖左）從2011年推出，隔年Wii U（圖右）開賣，這兩款遊戲機分別也陪著大家走過十幾年歲月，隨著Switch平台的完善，屬於Wii U和3DS的時代要結束了。（翻攝自YouTube 及任天堂官網）

任天堂最熱賣的掌機3DS從2011年推出，隔年Wii U開賣，這兩款遊戲機分別也陪著大家走過十幾年歲月，隨著Switch平台的完善，屬於Wii U和3DS的時代要結束了，不少死忠玩家深感可惜，有一名美國鐵粉Jirard Khalil和他的團隊花了近一年的時間，買齊了eShop裡 866款Wii U遊戲和1547款3DS遊戲及各類軟體，總共花費2萬2791美金（約台幣70萬2760元）。

花錢還算小事，費工的保存作業還在後頭，為了留住這些資料，Jirard Khalil的團隊透過不斷更換記憶卡，來保存下載下來的遊戲，前前後後總共用了1.2TB（Wii U）和267GB（3DS）容量

網友對於Jirard Khalil的行動也大讚：「天下沒有不散的筵席，但依舊想留住這時光。」、「這都是情懷呀」、「有錢就是任性。」

任天堂也在官方宣布，在關閉Wii U和3DS的eShop遊戲服務後，已經消費買下來的DLC內容、遊戲、軟體，在服務結束後都可以重新下載來玩，並不會隨著服務關閉而消失。

任天堂 Nintendo Wii

延伸閱讀

玩家敲碗Switch新機無望？任天堂高層一句話暗示「有信心再戰幾年」

「被知道電話號碼就GG」逾20款手機恐被駭客攻擊 三星、Google慘中鏢

抓到了！ChatGPT穿越時空洩「今日機密」？AI急撇清：我錯了我只能到2021年

手遊商機無限⋯為何三星不出電競手機？內行揭1市場關鍵：幹嘛自找麻煩？

相關新聞

「how do you turn this on」這句話有聲音！7、8年級生電玩咖一聽快哭了 釣鄉民回憶入坑感動

電玩遊戲市場競爭激烈，推出電玩種類多元，一名網友就好奇大家是否還記得人生中第一次玩的電腦遊戲是哪一款？他更透露一串超強外掛「英文字母」...

任天堂Wii U、3DS平台倒數關閉 鐵粉買下所有遊戲…全部價格＋總容量好驚人！

近期任天堂（Nintendo）宣布於2023年3月27日停止Wii U和3DS平台兩大平台的eShop服務，有一名美國知名YouTuber Jirard Khalil在得知該訊後，開始買下平台上的遊戲。

蘋果也能玩Xbox遊戲？微軟最快2024年在iOS與Android供全新遊戲市集服務

金融時報報導指稱，微軟（Microsoft）的Xbox負責人Phil Spencer在今年度的GDC 2023遊戲開發者大會期間表示，若微軟能順利收購動視暴雪，最快將會在明年內於Android及iOS裝置提供全新遊戲市集服務。

介面改版找不到軟體！微軟將讓Windows 11預設軟體設定、釘選常用軟體變得更容易

微軟（Microsoft）稍早透露，將改善Windows 11更容易設定預設軟體項目，同時也能讓使用者更直覺調整釘選至開始功能表的軟體項目。

《暗黑破壞神IV》登入卡到不行！暴雪娛樂：公測前會解決問題

稍早開放預購玩家在3月17日搶先測試即將上市的《暗黑破壞神IV》，在不少玩家抱怨必須花費長時間等待登入伺服器時間才能遊玩情況下，暴雪娛樂表示將會在3月24日正式展開公測之前修正此問題。

「TikTok幫我找到客戶」小商家宣傳利器 如被禁得搬家

抖音(TikTok)這種社媒平台已成為不少用戶、小企業的經商工具，很多用戶憑以找到社群，本周新聞傳出國家可能禁用抖音，引...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦