Meta的FB、IG帳號認證付費服務進駐美國市場 未來還有更多獨佔功能

日前宣布在Facebook（FB）、Instagram（IG）推出的帳號認證付費服務，繼日前先在澳洲與紐西蘭地區推出後，目前也正式進駐美國市場。

Meta帳號認證付費服務以每月11.99美元計費，而若是透過Android或iOS平台app申請，則會因為app內付費分潤機制，使得價格增加至每月14.99美元，至於身分驗證方式則會透過政府單位核發個人身分證，或是公司行號證明文件等。

功能方面，Meta帳號認證付費服務主要提供使用者身分識別，另外也提供個人使用Facebook、Instagram帳號保護與更直接的帳號問題處理服務，更可獲得能用於Facebook、Instagram Stories與Facebook Reels的獨家貼紙，以及每月可用於支持其他Facebook創作者的100枚星星。

此外，Meta更透露接下來將針對帳號認證付費服務持續增加更多獨佔功能，藉此增加帳號認證付費服務使用價值。

但相較在澳洲與紐西蘭地區推出服務，目前在美國市場上線服務暫時不會因為付費加入認證，而使帳號能見度增加。不過，Meta表示後續會針對此問題作修正。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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