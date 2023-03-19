LINE「1功能」超討厭！她怨下班還強制看訊息 苦主有感：好煩

通訊軟體「LINE」在台灣相當受歡迎，因為不僅有可愛的貼圖和主題，還有許多實用的功能。不過，一名女網友在網路上發文，指出自己不太喜歡Line的「@All」功能，認為有種被強制看訊息的感覺，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「Line的All功能」為題發文，她透露自己不太喜歡Line的「@All」功能，因為平時工作群組就已經一堆訊息，甚至不看還會被罵，但現在又多了一個「@All」，「根本就是強制每個人都要看訊息，到底要有@All幹嘛！我下班就是不想看到工作的消息啊」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我真的也是超討厭，改成這樣真的好煩」、「很討厭@All+1，應該是說有些人很愛濫用，明明跟我無關的事情也要@All」、「我老闆為了講早安也會標記@All」、「每次發布指令都@All，到底是會不會分輕重緩急啊？好像怕別人不知道自己剛學會新功能一樣」。

也有網友提到，「我覺得很好耶，有些人沒開通知又有急事要馬上講，這個功能就很方便」、「我覺得超級好用的，有重要事項直接@All，大家都給我看，沒看到的自己負責」、「我還是學生，覺得這功能用在分組報告的課堂很有用，因為很多人都會不認真看內容或是關提醒不會馬上看」、「我覺得很棒啊，不然一次標全部人真的有夠累」。

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