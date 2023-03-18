Google以Vertex AI平台打造更負責任的人工智慧應用服務

Google Cloud推出一系列融入生成式人工智慧產品，讓每位開發者、企業和政府機關都能打造出最適合自己的人工智慧服務。

因應近期生成式人工智慧應用興起，同時改變過往人機互動等使用體驗，Google Cloud宣布推出系列產品，其中導入負責任的自動生成式人工智慧技術，讓開發者能在兼顧企業級安全與隱私打造更多服務項目。

其中包含如下：

• Generative AI support in Vertex AI：能夠讓資料科學團隊使用Google PaLM和其他機構的基礎模型，並且能夠在這些基礎模型上進行開發和自訂，而且只需使用他們自主開發的機器學習 (ML)模型，以及機器學習維運 (MLOps)時所用的平台即可。

• Generative AI App Builder：讓開發人員可以快速推出新的服務，例如聊天機器人、聊天介面、自訂搜尋引擎、數位助理等等。開發人員可以使用Google基礎模型的API介面，並且運用現成的範本，在幾小時、甚至是幾分鐘內快速製作出生成式應用程式，而使用者可以採取文字、語音輸入、點擊介面或提供圖片等形式與 AI 互動，數位助理、聊天機器人或其他生成式應用也能透過文字、聲音或多媒體內容提供回覆。

除此之外，Google Cloud 也確保機構能全權掌控自家資料的使用方式和用途。

以目前Google Cloud提供技術資源，將能藉由生成式人工智慧快速自動生成文字內容、簡報等原本需要花費時間製作項目，另外也能藉由擬人化數位助理服務提供更多合適解答，或是建構可搜尋和解讀橫跨多種來源的大型內部資料集，同時Google更強調將以Vertex AI平台建構更完整的自動生成式人工智慧技術，讓更多開發者能公平地取用資源打造應用服務。

而Google更強調以負責任心態發展人工智慧技術，除了提供能帶來革新的技術，同時也確保技術能確切保護機構、使用者與整個社會。其中，包含從2017年起草人工智慧原則，藉此約法三章，並且以此做為Google建構更先進的人工智慧技術、展開研究和擬定產品開發政策，更以透明、可解釋，以及保護資料隱私與主權、確保真實性與即時性等原則，藉此滿足多元需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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