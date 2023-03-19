「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

說起7、8年級生的回憶，網咖絕對是不可或缺的重要回憶之一，不過隨著物價飆漲，現在網咖「包時」計算反而比以前便宜，有網友就詢問「以前網咖1小時是多少錢」引起熱議。

網友在PTT Gossiping版分享：「印象以前打網咖一個小時大概20塊錢，現在打網咖好像也差不多這種價錢。並詢問大家：「這樣想一想網咖是不是算是佛心事業啊？大家以前一開始打網咖1個小時多少錢？」

一文推出釣出一票網友回應：「網咖剛開始很貴，那時候一小60元到80元。」、「菜b8，網咖一開始超貴的，1元／一分鐘的大有人在。」、「戰略高手90元／1hr，會員卡打九折81元／1hr。」、「越早期越貴，還是世紀帝國1的時候，隨便50（元）以上，便宜是寬頻普及的時候。」、「一開始超貴捏，周杰倫第一張專輯時期，後期網咖不是都賣飲料嗎？」

由於後來網路普及，每家每戶都有電腦可以使用，有網友也發現網咖的價格逐年下滑：「1997年～2000年算貴，2001年～2005年就便多了。」

有不少網友被這個價格當盤子表示：「回想起來真的虧大了。」、「現在網咖根本佛心企業。」「2000年以前的100塊超大張的，怎麼這麼多有錢人啊？」

價格今昔對比，現在真的便宜很多，但說到網咖，高速飆網、大殺四方的遊戲體驗固然是最美好回憶，但也有網友更對其他部分表示懷念：「網咖餐點也好吃，真懷念RRRRRRRR。」、「泡麵加蛋配冰紅茶啦超讚。」、「泡麵有菜有肉有蛋。」、「一開始網咖泡麵40（元），還有蛋，正妹泡，超香ㄉ！」、「戰略高手一小時90元，還有5種蛋糕，5種飲料，奶茶讚。」

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