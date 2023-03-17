獨／悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台還剩5千」
台北市前市長柯文哲去年12月初赴日本沖繩行銷悠遊卡，並到「國際通」使用悠遊卡消費，大讚它是「了不起的成就」。不過真的有像他所述的那麼方便嗎？一名網友向《聯合新聞網》表示，他在琉球當地搭2次計程車，都被拒絕使用悠遊卡，到「美麗海水族館」也只看到1處紀念品店可以使用悠遊卡，讓他尷尬說「加值了5000元新台幣」，回台後卡片裡頭還是剩下5000元，完全用不到。
他好奇「2000個消費熱點在哪」
一名讀者向《聯合新聞網》表示，他於3月3日至7日到日本沖繩旅遊，出國前看到台北市前市長柯文哲推行悠遊卡可至沖繩消費，官網也提及在超商也可使用，於是他上飛機前為悠遊卡儲值了5000元要好好Shopping一番。沒想到沖繩後，在國際通（国際通り）、首里城、美國村（アメリカンビレッジ）等地，詢問不少店家可否使用悠遊卡，得到的都是「すみません（對不起、抱歉）」的回應。
他提到，跑到知名超商全家、Lawson、7-11時，店員看到悠遊卡也愣在那邊，似乎也不太了解相關操作，他好奇悠遊卡公司提到的「2000個消費熱點」到底在哪？不過他也提到，朋友向他表明因當地的信用卡機也許有悠遊卡扣款的功能，「但店家會不會用又是另一件事了。」
美麗海水族館一處紀念品店才能用
他後來到了「美麗海水族館（美ら海水族館）」發現，並非全館都可以使用悠遊卡，像是海豚、海龜餵食券只能收日幣現金，「水族館裡最大的禮品店也不能使用」，只有海豚區的紀念品店有貼上悠遊卡標誌，再詢問店員表示，悠遊卡的確可以使用，但因該處未有他喜愛的商品，也無緣真的用上悠遊卡，導致「加值了5000元新台幣」，回台前一毛都沒用到，呼籲大家「去沖繩玩還是要乖乖多換點日幣」比較實在。
官網店家列表「用Google Map做的」
《聯合新聞網》到悠遊卡官網查詢「沖繩使用範圍」發現，雖然有分為沖繩北部、中部、南部和離島，但點進去沖繩北部「房屋鍵」卻只出現「沖繩北部」4字文敘述；若點選「沖繩北部」圖案，出現的是用Google Map做的店家列表，並非官網自身系統製作而成，該頁面需點入左排店名，才能得知地址、電話等資訊，若為首次到訪的旅客，看到該地圖恐怕不知如何點起，是否方便就見仁見智了。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？
📢 【話題】太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的很傲嬌
📢 【話題】ZzZ…用Apple Watch測睡眠數據 研究曝光：大家真的天天睡不飽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言