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獨／悠遊卡帶去日本沖繩超好刷？他問店員一臉茫然 嘆「儲值5000回台還剩5千」

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
一名讀者日前到日本沖繩旅遊，發現搭計程車或去超商，無法使用悠遊卡，讓他好奇「2000個消費熱點」到底在哪？（圖／讀者古意授權提供）
一名讀者日前到日本沖繩旅遊，發現搭計程車或去超商，無法使用悠遊卡，讓他好奇「2000個消費熱點」到底在哪？（圖／讀者古意授權提供）

台北市前市長柯文哲去年12月初赴日本沖繩行銷悠遊卡，並到「國際通」使用悠遊卡消費，大讚它是「了不起的成就」。不過真的有像他所述的那麼方便嗎？一名網友向《聯合新聞網》表示，他在琉球當地搭2次計程車，都被拒絕使用悠遊卡，到「美麗海水族館」也只看到1處紀念品店可以使用悠遊卡，讓他尷尬說「加值了5000元新台幣」，回台後卡片裡頭還是剩下5000元，完全用不到。

他好奇「2000個消費熱點在哪」

一名讀者向《聯合新聞網》表示，他於3月3日至7日到日本沖繩旅遊，出國前看到台北市前市長柯文哲推行悠遊卡可至沖繩消費，官網也提及在超商也可使用，於是他上飛機前為悠遊卡儲值了5000元要好好Shopping一番。沒想到沖繩後，在國際通（国際通り）、首里城、美國村（アメリカンビレッジ）等地，詢問不少店家可否使用悠遊卡，得到的都是「すみません（對不起、抱歉）」的回應。

他提到，跑到知名超商全家、Lawson、7-11時，店員看到悠遊卡也愣在那邊，似乎也不太了解相關操作，他好奇悠遊卡公司提到的「2000個消費熱點」到底在哪？不過他也提到，朋友向他表明因當地的信用卡機也許有悠遊卡扣款的功能，「但店家會不會用又是另一件事了。」

一名讀者向《聯合新聞網》表示，上飛機前「加值了5000元新台幣」，回台後卡片裡頭還是剩下5000元，完全用不到。（圖／讀者古意授權提供）
一名讀者向《聯合新聞網》表示，上飛機前「加值了5000元新台幣」，回台後卡片裡頭還是剩下5000元，完全用不到。（圖／讀者古意授權提供）

美麗海水族館一處紀念品店才能用

他後來到了「美麗海水族館（美ら海水族館）」發現，並非全館都可以使用悠遊卡，像是海豚、海龜餵食券只能收日幣現金，「水族館裡最大的禮品店也不能使用」，只有海豚區的紀念品店有貼上悠遊卡標誌，再詢問店員表示，悠遊卡的確可以使用，但因該處未有他喜愛的商品，也無緣真的用上悠遊卡，導致「加值了5000元新台幣」，回台前一毛都沒用到，呼籲大家「去沖繩玩還是要乖乖多換點日幣」比較實在。

官網店家列表「用Google Map做的」

《聯合新聞網》到悠遊卡官網查詢「沖繩使用範圍」發現，雖然有分為沖繩北部、中部、南部和離島，但點進去沖繩北部「房屋鍵」卻只出現「沖繩北部」4字文敘述；若點選「沖繩北部」圖案，出現的是用Google Map做的店家列表，並非官網自身系統製作而成，該頁面需點入左排店名，才能得知地址、電話等資訊，若為首次到訪的旅客，看到該地圖恐怕不知如何點起，是否方便就見仁見智了。

《聯合新聞網》到悠遊卡官網查詢「沖繩使用範圍」發現，雖然有分為沖繩北部、中部、南部和離島，但點進去沖繩北部「房屋鍵」卻只出現「沖繩北部」4字文敘述。（翻攝自悠遊卡官網）
《聯合新聞網》到悠遊卡官網查詢「沖繩使用範圍」發現，雖然有分為沖繩北部、中部、南部和離島，但點進去沖繩北部「房屋鍵」卻只出現「沖繩北部」4字文敘述。（翻攝自悠遊卡官網）

《聯合新聞網》到悠遊卡官網點選「沖繩北部」圖案後，雖然會進入店家資訊，但卻是用Google Map做的，未用自己的系統建立店家表單，只能從搜尋或是左排列表得知商家相關資訊。（翻攝自悠遊卡官網）
《聯合新聞網》到悠遊卡官網點選「沖繩北部」圖案後，雖然會進入店家資訊，但卻是用Google Map做的，未用自己的系統建立店家表單，只能從搜尋或是左排列表得知商家相關資訊。（翻攝自悠遊卡官網）

《聯合新聞網》到悠遊卡官網點選「沖繩北部」圖案後，雖然會進入店家資訊，但卻是用Google Map做的，未用自己的系統建立店家表單，只能從搜尋或是左排列表得知商家相關資訊。（翻攝自悠遊卡官網）
《聯合新聞網》到悠遊卡官網點選「沖繩北部」圖案後，雖然會進入店家資訊，但卻是用Google Map做的，未用自己的系統建立店家表單，只能從搜尋或是左排列表得知商家相關資訊。（翻攝自悠遊卡官網）

悠遊卡 沖繩 日本 柯文哲

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