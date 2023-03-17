微軟與雲端遊戲服務商Boosteroid建立長達10年合作 公平提供動視暴雪打造遊戲
微軟宣布與任天堂、NVIDIA簽署長達10年的遊戲提供合作協議後，稍早更與雲端遊戲服務商Boosteroid建立長達10年合作，同樣標榜會以公平形式將Xbox平台發行遊戲、動視暴雪打造作品提供Boosteroid使用，讓更多玩家可以接觸到動視暴雪打造遊戲作品。
而微軟這樣的說作法，自然是為了讓各地監管機構點頭批准日前以690億美元收購動視暴雪的交易案。
不過，Sony仍擔心一旦動視暴雪由微軟正式收購，可能會進一步削減過去在不同平台發行遊戲系列內容的體驗感受，讓Xbox平台版本能有更好的遊玩體驗，藉此說服更多玩家加入使用Xbox平台。
至於微軟方面則依然強調終止《決勝時刻》系列遊戲，實際上不符合經濟效益，因此不可能僅在Xbox平台發行。另一方面。市場認為微軟收購動視暴雪，主要是為了進軍手機遊戲市場。
歐盟預計在4月25日以前針對微軟此筆交易案表達最終意見，而英國競爭與市場管理局也會在接下來公布其決定。
在此之前，微軟強調收購動視暴雪將能推動遊戲市場成長，同時也對更多遊戲發展有利，另外更保證將在任天堂等競爭對手平台上繼續提供遊戲，並且說明僅靠自身遊戲平台規模發行遊戲將無法獲得最大利益。
而對於收購動視暴雪，微軟日前也說明將使旗下推動的元宇宙應用發展有利，其中包含藉由遊戲技術提高虛擬視覺應用，以及藉由遊戲內容增加元宇宙互動豐富度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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