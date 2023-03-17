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微軟推Microsoft 365 Copilot服務 透過AI看Word產生精美PPT

聯合新聞網／ 楊又肇

在微軟名為「結合AI的未來工作型態」 (Future of Work with AI)的發表活動中，微軟宣布推出名為Microsoft 365 Copilot、藉由人工智慧驅動的應用服務，讓Microsoft 365旗下Word、PowerPoint、Excel等應用服務能藉由文本自動產生相應衍生內容。

例如，使用者能藉由Word文件內容，讓PowerPoint自動生成合適的展示投影片，甚至可以加入更豐富模版樣式，或是動畫內容。而Word亦可藉由表格數據產生提案或報告內容，Excel亦可進一步分析數據變化，或是預測數據走向所產生影響，另外在Outlook中也能自動摘要郵件重點，並且協助使用者回覆信件內容，在Microsoft Teams的會議記錄中亦可進行重點回顧，或是分析討論項目。

微軟同時也將Copilot功能套用在Power Platform，讓任何技術級別的開發者都能以更快效率打造用服務，甚至加速低程式碼或無編碼設計模式普及化。

而這些新功能同樣建立在OpenAI新推出的GPT-4大型語言模型，亦即與目前新版Bing搜尋服務使用版本相同，將能對應更快執行反應速度，確保正確度更高的表現，同時也能避免產生錯誤資訊的可能性增加。

目前微軟已經與20家企業測試Microsoft 365 Copilot，預計在未來幾個月內向更多企業開放使用，但更多細節與定價則會在之後公布。

除了微軟將人工智慧應用在其服務，包含Google在內業者也已經開始利用人工智慧加強其服務使用體驗，並且讓使用者的工作效率大幅提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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