懷舊成大趨勢！這4款經典遊戲都輸給一哥《瑪利歐》 連Z世代都著迷
遊戲已經成為日常人們不可或缺的消遣，根據市場調查公司ExpressVPN公布的最新研究，玩家們沒有喜新厭舊地追捧新遊戲，而是愈來愈喜歡復古遊戲，在這個趨勢下，遊戲大廠們也紛紛推出經典遊戲的復刻版或與重置版。
報導指出，79%的玩家表示近期玩過復古遊戲，而這些經典的「老遊戲」本就因運而生地伴隨著X世代（1964年至1980年出生的人）與千禧世代（指1980年代至1990年代出生的人）成長，因此這個年齡的人占玩家最大宗根本不意外！
真的讓人跌破眼鏡的竟然是Z世代（在1995至2009年間出生的人）也喜歡80至90年代時期的遊戲作品！而對於這些玩家玩經典遊戲的原因，有38％受訪者表示「因為懷舊」。
調查報告最終揭露，最受玩家喜歡的遊戲分別為《超級瑪利歐兄弟》、《俄羅斯方塊》、《吃豆人》、《超級瑪利歐賽車》、《薩爾達傳說》。那麼你對這份報告的結果意外嗎？只能說《超級瑪利歐兄弟》真的是不分老少通殺，遊戲的魅力歷久不衰呢。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】iPhone 14黃色實機被酸「折500」、iPhone 15被閹割是果粉問題？
📢 【話題】太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的很傲嬌
📢 【話題】ZzZ…用Apple Watch測睡眠數據 研究曝光：大家真的天天睡不飽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言