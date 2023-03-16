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懷舊成大趨勢！這4款經典遊戲都輸給一哥《瑪利歐》 連Z世代都著迷

聯合新聞網／ 綜合報導
ExpressVPN 最終揭露，最受玩家喜歡的遊戲分別為《超級瑪利歐兄弟》、《俄羅斯方塊》、《吃豆人》、《超級瑪利歐賽車》、《薩爾達傳說》。（翻攝自任天堂官網）
ExpressVPN 最終揭露，最受玩家喜歡的遊戲分別為《超級瑪利歐兄弟》、《俄羅斯方塊》、《吃豆人》、《超級瑪利歐賽車》、《薩爾達傳說》。（翻攝自任天堂官網

遊戲已經成為日常人們不可或缺的消遣，根據市場調查公司ExpressVPN公布的最新研究，玩家們沒有喜新厭舊地追捧新遊戲，而是愈來愈喜歡復古遊戲，在這個趨勢下，遊戲大廠們也紛紛推出經典遊戲的復刻版或與重置版。

報導指出，79%的玩家表示近期玩過復古遊戲，而這些經典的「老遊戲」本就因運而生地伴隨著X世代（1964年至1980年出生的人）與千禧世代（指1980年代至1990年代出生的人）成長，因此這個年齡的人占玩家最大宗根本不意外！

真的讓人跌破眼鏡的竟然是Z世代（在1995至2009年間出生的人）也喜歡80至90年代時期的遊戲作品！而對於這些玩家玩經典遊戲的原因，有38％受訪者表示「因為懷舊」

調查報告最終揭露，最受玩家喜歡的遊戲分別為超級瑪利歐兄弟》、《俄羅斯方塊》、《吃豆人》、《超級瑪利歐賽車》、《薩爾達傳說。那麼你對這份報告的結果意外嗎？只能說《超級瑪利歐兄弟》真的是不分老少通殺，遊戲的魅力歷久不衰呢。

ExpressVPN 調查，最受玩家喜歡的遊戲分別為《超級瑪利歐兄弟》、《俄羅斯方塊》、《吃豆人》、《超級瑪利歐賽車》、《薩爾達傳說》。（翻攝自ExpressVPN）
ExpressVPN 調查，最受玩家喜歡的遊戲分別為《超級瑪利歐兄弟》、《俄羅斯方塊》、《吃豆人》、《超級瑪利歐賽車》、《薩爾達傳說》。（翻攝自ExpressVPN

超級瑪利歐 瑪利歐賽車 薩爾達傳說 單機遊戲

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