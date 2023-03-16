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大陸官媒AI虛擬主播來囉…40秒影片驚動網友喊「人美聲不美」

聯合新聞網／ 綜合報導
中國官媒推出AI虛擬主播，引起網友討論。翻攝人民日報微博
中國官媒推出AI虛擬主播，引起網友討論。翻攝人民日報微博

中國大陸官媒在12日正式宣佈推出「AI虛擬主播」任小融入職，貼文中也釋出任小融主播自我介紹的影片，它提到自己擅長學習、不會疲倦、無處不在，甚至還可以與觀眾對話，引來網友正反兩面評價，支持的網友表示「很真」、「進步太快了」，持不同觀點的網友則認為「太假、不自然」、「聲音很難聽」。

中國官媒《人民日報》12日於微博發布一則貼文，正式宣佈人民日報的AI虛擬主播任小融「入職了」，目前將在新媒體擔任數位主播，觀眾也可以透過網頁和任小融對話，了解最新的「兩會」（中華人民共和國全國人民代表大會、中國人民政治協商會議全國委員會）新聞。

AI虛擬主播「任小融」可以透過網頁和觀眾對話。翻攝AI主播網頁
AI虛擬主播「任小融」可以透過網頁和觀眾對話。翻攝AI主播網頁

官方微博中還附上一段影片請任小融自我介紹，它表示自己擅長學習，可以透過數千名真人主播「教給它」的專業技能來進行工作；它也不會疲倦，可以365天24小時全年無休播報各類新聞；它亦無處不在，無論新聞現場或演播大廳都能看見它的身影；除此之外，它還可以跟觀眾對話，透過每一個觀眾的回應都會讓它提升自己，變得更加智慧。

根據《香港01》報導，網友對任小融的評價不一，支持的網友認為它「很真」、「真人主播的位置受到威脅」，也大讚現在科技進步很快，也認為任小融的整體造型相當好看；持不同意見的網友則認為這個主播「太假、不自然」、「模型還行，但聲音好假，朗讀沒感情」、「真的很糟糕，這個聲音真的很難聽」、「可能真的是大學生做的水平」。

AI 主播 新媒體

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