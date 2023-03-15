好康快分享！LINE賺100代幣方法來了 期間限定做這件事就能獲得

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／取自LINE原創市集官方部落格
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好康報你知！台灣人愛用通訊軟體LINE是因為它提供大量可愛又趣味的貼圖，近日LINE原創市集官方部落格祭出免費領100代幣優惠活動，只要完成領取條件，就能免費領好康喔！

LINE原創市集官方部落格「LINE貼圖超值方案春季回饋活動」開跑，LINE官方特別回饋給訂閱LINE貼圖超值方案的用戶，只要在今（2023）年3月10日0時至4月10日22時59分止之間，付費訂閱（或續約）LINE貼圖超值方案「基本型年度方案」或「進階型年度方案」，並滿足2條件即可免費獲得LINE代幣100枚。

條件一、 於2023年4月12日22時59分前付費扣款成功者

條件二、 且於2023年4月19日22時59分前未取消訂閱者

官方也特別提醒100枚LINE代幣需等到約5月下旬才會發放，且用戶需注意若訂閱到「免費體驗一個月」、付費金額顯示為0元則不符合活動資格，且每一個LINE帳號僅能參加一次，無法同時於多台裝置上參與活動；活動詳情請見LINE原創市集官方部落格。

LINE 貼圖 社群媒體

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