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8款免費LINE貼圖來了！「要確欸」+「社畜」流行語 兔兔熊大抱緊放閃全都有

聯合新聞網／ 綜合報導
《聯合新聞網》精選全新8款LINE期間限定免費貼圖，這次除了可以用熊大兔兔貼圖「調情放閃」外，還有流行語「要確欸」、「社畜」、「新警察」可以用。（製圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》精選全新8款LINE期間限定免費貼圖，這次除了可以用熊大兔兔貼圖「調情放閃」外，還有流行語「要確欸」、「社畜」、「新警察」可以用。（製圖／聯合新聞網）

免費LINE貼圖又來囉！這次除了可以用熊大兔兔貼圖「調情放閃」外，還有流行語「要確欸」、「社畜」、「新警察」可以用，《聯合新聞網》精選全新8款LINE期間限定免費貼圖，其中有4款更可以用到180天，即起用到9月份「新學期開學」都沒問題，不過要注意下載期限，可別錯過囉。

▊ 克蘭詩期間限定貼圖

（翻攝自LINE STORE）
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下載任務：加入「Clarins 克蘭詩」官方帳號好友。
下載期限：2023/3/31
使用期限：180天

▊ 小三美日×87小兔給你溫暖給你可愛

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下載期限：2023/4/6
使用期限：90天

▊ LINE購物商城 × 熊大揪你來拼團

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下載期限：2023/4/13
使用期限：90天

▊ 無敵星星

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下載期限：2023/4/13
使用期限：180天

▊ LINE禮物 × 廢物兔子

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下載期限：2023/3/30
使用期限：90天

▊ 綠藤 × 怪奇事物所：所長的減法新體驗

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下載期限：2023/4/13
使用期限：180天

▊ LINE購物護照★豆豆與豆比戀人幸福篇

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下載任務：開通「LINE寵物護照」→查看貼圖→領取免費貼圖。
下載期限：2023/4/12
使用期限：90天

▊ Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖

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下載任務：加入「Tiffany & Co.」官方帳號好友。
下載期限：2023/4/19
使用期限：180天

LINE 貼圖 護照 熊大 APP

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