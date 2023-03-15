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8款免費LINE貼圖來了！「要確欸」+「社畜」流行語 兔兔熊大抱緊放閃全都有
免費LINE貼圖又來囉！這次除了可以用熊大兔兔貼圖「調情放閃」外，還有流行語「要確欸」、「社畜」、「新警察」可以用，《聯合新聞網》精選全新8款LINE期間限定免費貼圖，其中有4款更可以用到180天，即起用到9月份「新學期開學」都沒問題，不過要注意下載期限，可別錯過囉。
▊ 克蘭詩期間限定貼圖
連結網址：點我下載下載任務：加入「Clarins 克蘭詩」官方帳號好友。下載期限：2023/3/31使用期限：180天
▊ 小三美日×87小兔給你溫暖給你可愛
連結網址：點我下載下載任務：加入「小三美日」官方帳號好友。下載期限：2023/4/6使用期限：90天
▊ LINE購物商城 × 熊大揪你來拼團
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE購物商城」官方帳號好友。下載期限：2023/4/13使用期限：90天
▊ 無敵星星
連結網址：點我下載下載任務：加入「Mapsbooking知識7551」官方帳號好友。下載期限：2023/4/13使用期限：180天
▊ LINE禮物 × 廢物兔子
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE禮物」官方帳號好友。下載期限：2023/3/30使用期限：90天
▊ 綠藤 × 怪奇事物所：所長的減法新體驗
連結網址：點我下載下載任務：加入「綠藤生機 Greenvines」官方帳號好友。下載期限：2023/4/13使用期限：180天
▊ LINE購物護照★豆豆與豆比戀人幸福篇
連結網址：點我下載下載任務：開通「LINE寵物護照」→查看貼圖→領取免費貼圖。下載期限：2023/4/12使用期限：90天
▊ Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖
連結網址：點我下載下載任務：加入「Tiffany & Co.」官方帳號好友。下載期限：2023/4/19使用期限：180天
📌 數位夯什麼？快來看看
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
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