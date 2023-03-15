8款免費LINE貼圖來了！「要確欸」+「社畜」流行語 兔兔熊大抱緊放閃全都有

上車前先確認這是你的「特斯拉（Tesla）」！近日在加拿大溫哥華市有一名特斯拉Model 3的車主，發現可使用智慧型手機上的Tesla App解鎖別人的車輛，還能成功把它開走，讓他相當傻眼，也把相關資訊通知特斯拉，但特斯拉目前對此暫無回應。

2023-03-14 11:23