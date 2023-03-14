小紅書「私刪用戶圖片」遭手機系統攔截 官方回應了

有網民發現，小紅書APP未經用戶允許，試圖在後台刪除用戶手機中的照片。隨後，小紅書官方認證帳號在該網民爆料下跟帖回應，接到反饋後已與技術團隊核實，系統清理臨時緩存，避免佔用用戶手機儲存空間。

從小紅書用戶發出的影片中可以看到，其手機彈出一條通知「小紅書試圖刪除您的圖片」，用戶點擊進入頁面後顯示小紅書刪除了一張自己相冊內的圖片，其後該用戶又將照片恢復至相冊。

小紅書在評論區回覆稱，「小紅書app並未刪除用戶手機中的原圖片，而是清理了用戶在使用app時生成的臨時緩存。用戶在使用某些版本小紅書app的部分功能時，系統可能會生成臨時緩存文件以便於使用。用戶完成相應操作後，系統會自動清除，以避免佔用用戶手機存儲空間。」

小紅書技術團隊強調，保護用戶個人隱私和數據安全始終是他們不可逾越的紅線。

據《南方都市報》報導，此次小紅書APP的情況，其他社交APP也曾出現過。用戶在使用圖片之前，會進行剪裁、美化等編輯動作，APP會先保存剛拍完的圖片到相冊，起到類似「緩存」的作用。但平台強調的是，刪除的為產生的緩存圖片，並不會侵犯到用戶隱私。

小紅書回應，APP刪除用戶私人相冊照片。圖／取自網路

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文章授權轉載自《香港01》

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