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婆婆想寄生Netflix帳號！人妻羞看《體能之巔》怕被偷窺 3步教妳鎖住臉紅小祕密

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻擔心婆婆要是「寄生成功」，她的追劇紀錄恐怕全都會被偷看到。示意圖／ingimage
一名人妻擔心婆婆要是「寄生成功」，她的追劇紀錄恐怕全都會被偷看到。示意圖／ingimage

許多用戶都和朋友、同事一起申辦串流影音平台Netflix帳號、共用帳號，但近日一名人妻抱怨由於「豬隊友」老公的「失誤」意外讓婆婆得知兩人有申辦Netflix帳號，並向她討要帳號密碼想要當隻「寄生蟲」，這讓人妻相當苦惱、擔心婆婆會偷窺她的追劇紀錄。

「如何婉拒婆婆寄生Netflix？」一名人妻透過Dcard發問，直言由於老公隨口向婆婆分享用Netflix帳號追劇的好處，婆婆想要當「寄生蟲」便二度向她索要Netflix帳號密碼，這讓人妻相當困擾。

人妻直言平時Netflix帳號都是她在繳費，難免內心有點不平衡，「況且老公沒交錢，還敢借花獻佛，加上不想要讓公婆用我的帳號時，發現我在追《體能之巔》這種劇XD」，她苦惱地上網求助「能不能用只有同住家人才能共享帳號這種說法拒絕掉？」

《體能之巔》是一部由Netflix、MBC合製製作的競技型實境綜藝節目，節目邀請一百名體格強健的參賽者，這些參賽者各個身材精壯，節目會在這些參賽者當中找出擁有最強、最完美身材的「肉體」。圖／取自Netflix
《體能之巔》是一部由Netflix、MBC合製製作的競技型實境綜藝節目，節目邀請一百名體格強健的參賽者，這些參賽者各個身材精壯，節目會在這些參賽者當中找出擁有最強、最完美身材的「肉體」。圖／取自Netflix

貼文曝光後，有不少人留言直呼問題出在「豬隊友」身上，「第一步先封住妳老公的嘴，剩下一切好說」、「叫妳老公辦家庭帳號，照顧全部人，妳也順勢不用繳費了」、「最好的辦法就是叫妳老公自己買～」。

對於擔心被婆婆看到觀看紀錄，有內行人就給出妙計，表示「帳號裡面可以再設定帳號，不會有人發現妳再看什麼」、「說現在Netflix會抓（寄生蟲），叫她自己辦一個呀！又沒多少錢」、「共享帳號可以鎖個別的密碼吧！也有獨立的觀看紀錄」、「妳常看的那個頭像鎖密碼，至少顧得到妳的隱私，不想給他們用就把四個頭像都創滿（帳號）鎖密碼，進去沒密碼也沒得看」。

《聯合新聞網》實測如何用3步驟鎖定帳戶中的各別Netflix使用者：

Step 1：登入Netflix帳號至使用者列表，並至「使用者與家長控制」欄目，點擊更改「使用者鎖定」。

圖／取自手機畫面
圖／取自手機畫面

Step 2：輸入Netflix密碼後，即可進入設定各別使用者設定鎖定PIN碼。

圖／取自手機畫面
圖／取自手機畫面

Step 3：輸入4位數PIN碼即可鎖定各別帳戶，即每次登入該使用者帳號時都要輸入此4位數PIN碼才可以登入觀看。

圖／取自手機畫面
圖／取自手機畫面

Netflix訂閱方案提供1至4人同時觀看，分別為基本方案270元（1人）、標準方案330元（2人）及高級方案390元（4人）；日前傳出Netflix已在30多國調降訂閱費用，此波調幅各地區不一，降幅最高達50%，但台灣卻未被列入降價名單

Netflix近年訂下「打擊寄生帳號（共享帳號）」的目標，《聯合新聞網》曾綜合整理Netflix官方防止共享帳號的細項措施，包含（透過IP位址、裝置識別碼，以及與登入Netflix帳戶的裝置相關的帳戶活動等）確認登入者為用戶帳號、每31天回「主要地點」連WiFi、長時間不在可申請7天臨時性代碼，相關措施複雜且不符使用者期望，引起用戶反彈。

Netflix 寄生蟲 串流影音 WiFi

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