租屋狂遇雷室友 他崩潰到戴「工業用抗噪耳機」入睡自救

不管南漂北漂，但凡在外工作唸書的租屋族就必須像抽卡牌一樣，每每入住到新環境，不求有個SSR等級的五星貼心室友，只求不要遇到更雷的租屋環境。近日有名網友就在Dcard閒聊版分享，自己身為租屋族，不時被外在環境「雷到」，最後只能「買這個東西」自救。

原Po網友表示，所租套房設施跟提供周邊都不錯，但「甩門王」到處都有，原以為同層樓可以避免掉了，結果樓上和樓下甩得更凶狠，後來因為受不了而搬走，結果到了新的租屋環境，沒有最慘只有更慘，不定期的會有媽媽暴走怒罵小朋友、小狗吹狗螺、各種汽機車聲音搞的原Po受不了。

原Po點出租屋族的卑微心境：「其實本來想要做點什麼，後來想想算了，自己別這麼多事⋯人家還說不定覺得你難搞。」最後她為了在城市中租房生存，買了工業用抗噪耳機以求自救。

該名網友最後為了在城市中租房生存，買了工業用抗噪耳機享「寧靜時光」。（翻攝自Dcard）

原Po表示雖然這個工業用耳機抗噪效果不錯，但戴著會夾頭，不太建議側睡的朋友使用。文章貼出後有網友大讚：「這超有效，隔音好到會耳鳴，耳朵會有嗡嗡嗡的聲音。」也有網友問原Po為什麼不買其他品牌抗噪的耳機，原Po則表示：「能輕鬆的避免噪音，都會考慮。」

不少網友還推薦蘋果（Apple）的AirPods Pro，提到「不開音樂也能降噪」、「可以單獨開抗噪，外面噪音很嚴重的話，可以放一些白噪音、雨聲或是森林之類的。」

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