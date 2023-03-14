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你的特斯拉不是你的Tesla？同色車併排 他竟可用App解鎖開走別人的車

聯合新聞網／ 綜合報導
近日在加拿大溫哥華省有一名特斯拉Model 3的車主，發現自己能使用手機上的Tesla App解鎖別人的車並開走，受害車主們雖然提交事件證據給特斯拉，但目前暫無回應。（翻攝自特斯拉官網）
近日在加拿大溫哥華省有一名特斯拉Model 3的車主，發現自己能使用手機上的Tesla App解鎖別人的車並開走，受害車主們雖然提交事件證據給特斯拉，但目前暫無回應。（翻攝自特斯拉官網

上車前先確認這是你的「特斯拉Tesla）」！近日在加拿大溫哥華市有一名特斯拉Model 3的車主，發現可使用智慧型手機上的Tesla App解鎖別人的車輛，還能成功把它開走，讓他相當傻眼，也把相關資訊通知特斯拉，但特斯拉目前對此暫無回應。

據《insideevs》報導，一名特斯拉車主Rajesh Randev日前發現眼前有2輛同色且併排停車的特斯拉，但當下並未想太多，也趕時間去接孩子放學，用了自己手機Tesla App解鎖了車輛後開走它，不過萬萬沒想到開走的竟然是「別人的特斯拉」，但他當下卻未發現開錯車。

在開車沒多久後，Rajesh收到一封簡訊，上面寫著：「你好，Rajesh，你駕駛一輛特斯拉嗎？」這條簡訊是該輛汽車的真正車主發來的，他告訴車主駕駛的是錯誤的車。車主這才注意到這輛車的輪胎跟他的Model 3不同，所以他打電話給發簡訊的車主並承認了錯誤。

Rajesh驚訝，在接獲簡訊後，該車輛並沒有被防護或重新上鎖，居然還能再次進入這輛車，並開車去接他的孩子放學，隨後與真正的車主見面並歸還特斯拉。真正的車主表示他之所以能發夠發簡訊給Rajesh，是因為在另一輛Rajesh所開的同色特斯拉裡看到了一張紙條，上頭寫著他的名字和電話號碼，才得以聯絡到對方。

近日在加拿大溫哥華省有一名特斯拉Model 3的車主，發現自己能使用手機上的Tesla App解鎖別人的車並開走，受害車主們雖然提交事件證據給特斯拉，但目前暫無回應。（翻攝自特斯拉官網）
近日在加拿大溫哥華省有一名特斯拉Model 3的車主，發現自己能使用手機上的Tesla App解鎖別人的車並開走，受害車主們雖然提交事件證據給特斯拉，但目前暫無回應。（翻攝自特斯拉官網

僅憑自己手機上的Tesla App就能解鎖別人的車輛，這足以讓特斯拉用戶人心惶惶，兩位受害者也對此向特斯拉提交影片、證據希望能夠得到合理的處理，但由於特斯拉北美的信箱已經滿了而被退回，因此事件發生迄今，特斯拉目前還沒有給出相關回應

有網友針對該事件進行推測，表示該車可能是未鎖定並處於「代客泊車」模式，但目前沒有跡象表明實際情況，特斯拉應積極調查是如何發生的，並確保未來不會再發生類似情況。

特斯拉 Tesla APP 手機

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