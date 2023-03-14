微軟Xbox無線控制器推「疾速綠」！和品牌Logo色一樣
微軟稍早公布名為「疾速綠」 (velocity green)Xbox無線控制器，藉此呼應Xbox品牌長久以來一直使用的綠色代表色。
除了正面全數採用綠色為主的設計，包含功能按鍵、類比搖桿，以及主要操作按鍵的「X」、「Y」、「A」、「B」字樣都是以綠色呈現，背面則是採白色設計，頂部扳機按鍵則維持黑色外觀。
至於基本操作功能則與標準款Xbox無線控制器相同，將可對應長達40小時的電力續航時間，另外也能透過藍牙方式與PC連接，或是用於Apple TV等裝置。
除了此次推出的綠色款式，微軟先前已經推出包含全黑、全白、藍色、紅色、螢光黃與桃色在內款式控制器，消費者依然可以透過Xbox Design Lab自行設計一款以綠色為基礎的控制器，但顯然微軟希望透過此次推出的綠色款控制器吸引更多消費者目光。
而建議售價則是新台幣1690元，目前已經可透過微軟官網訂購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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