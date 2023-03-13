不想當「Chrome下載用瀏覽器」！微軟Edge用全螢幕廣告逼你「用它」
微軟（Microsoft）瀏覽器「Edge」和Google瀏覽器「Chrome」一直都是死對頭，但Edge不甘心變成「Chrome下載專用瀏覽器」，不時推廣自家瀏覽器有多優質，甚至還在Google Chrome下載頁面設置了Edge橫幅廣告。日前有外媒使用時發現，Edge再「放大絕」用新的方式來招攬用戶。
據《Neowin》報導，該網站編輯日前透過Edge和「Bing Chat」對話，此時突然跳出一個全螢幕廣告畫面告知Edge有「新東西要探索」，無法像傳統方式一樣，按上瀏覽器的右上角「X」鍵關掉，只剩下左下方「開始」按鈕，展開「設置最佳瀏覽體驗」的過程，看起來似乎是被強制要使用Edge了。
按下「開始」後，仍然為全螢幕畫面，但這次微軟還算「有良心」，在左下角仍可取消勾選「使用Microsoft瀏覽器建議的設定」，而非強迫接受微軟的推薦。他再按下「確認並繼續」後，發現Edge瀏覽器已默默更新成最新版本了。
他推測，之所以有「全螢幕推薦使用Edge」畫面，可能是想向首次使用的用戶展現新的功能與性能，不過依微軟的個性，未來見到Edge全螢幕「占據」畫面放大絕要你設成預設瀏覽器的次數恐怕會增加了。
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