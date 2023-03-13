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有FB還不夠！傳Meta打造代號「P92」的去中心化社群平台

聯合新聞網／ 楊又肇

TechCrunch網站報導指稱，Meta正在打造一款去中心化社群平台，內部代號為「P92」，並且以開源架構設計的ActivityPub去中心化社群網路協定進行傳輸。

如同Tumblr支援開源去中心化社群網路傳輸協定，代號「P92」的去中心化社群平台可架設在自有伺服器上，而不會僅侷限在特定業者架設的伺服器，或是有諸多使用限制。

而相關消息指稱此項計畫是由Instagram現行負責人Adam Mosseri主導，因此此去中心化社群平台有可能會沿用Instagram品牌，或是可讓使用者以Instagram帳號登入。

Meta後續證實已經著手打造一款去中心化社群平台，但並未回應此平台是否以代號「P92」為稱，或是此去中心化社群平台具體推行時間。

至於打造此款去中心化社群平台，Meta有可能是為了與接下來越來越多的去中心化設計社群平台競爭，例如Twitter創辦人Jack Dorsey打造的去中心化社群服務「Bluesky」，目前已經在App Store上架。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram

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