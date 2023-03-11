前身為古典音樂串流服務Primephonic的Apple Music Classical將於3/28上線
蘋果在2021年收購古典音樂串流服務Primephonic之後，蘋果終於宣布推出名為、以獨立形式運作，並且採用全新圖示標誌設計的古典音樂串流服務Apple Music Classical，預計在3月28日正式上線。
若使用者本身就已經訂閱Apple Music或Apple One服務的話，即可直接使用此項服務。不過，如果只是訂閱Apple Music聲控方案的話，就無法另外使用Apple Music Classical服務。
目前Apple Music Classical服務將開放搭載iOS 15.4版本以上作業系統的裝置使用，至於Android平台版本也會在後續推出。
而在此項服務中所收錄曲目將超過500萬首，其中包含經典古典樂曲，以及近期發行樂曲內容與蘋果獨佔內容，另外使用者同樣可選擇以192kHz/24位元高解析度無損音質播放音樂。
跟Apple Music服務一樣，Apple Music Classical服務也同樣由蘋果提供精心挑選的推薦播放列表、作曲家傳記，以及音樂作品鑑賞指南，另外也以更直覺方式提供使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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