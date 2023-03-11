網頁版Google翻譯終於可以透過上傳方式翻譯圖像文字

臉書、IG相繼改版後，近期即將改版的Spotify也緊追而上，這次對外號稱最大變動，不僅是介面風格的改變，連帶添加許多過去沒有的功能，但眼尖的網友一看卻發現：「這不就抖音（TikTok）嗎？」

2023-03-10 13:55