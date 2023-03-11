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網頁版Google翻譯終於可以透過上傳方式翻譯圖像文字

聯合新聞網／ 楊又肇

行動版Google翻譯很早就能藉由Google Lens技術翻譯圖像形式的文字內容，Google稍早也正式宣布將此項功能帶到網頁版Google翻譯

使用方式基本上與行動版相同，只是網頁版主要還是透過上傳影像或擷圖內容，讓系統能自動識別圖像內容對應文字。

而支援語言部分，則總計對應113種語言識別效果，並且能將識別結果翻譯成總共133種語言，另外翻譯後的文字內容也能複製，或是保存紀錄。

在近期公布消息中，Google表示其結合人工智慧與深度學習技術的語言翻譯功能，已經可以呈現相當流暢、正確的翻譯結果，甚至強調比OpenAI提出的Whisper大型語言模型能有更準確的語言理解能力

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 人工智慧

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