圖／Spotify大改版也「抖音化」！鐵粉這次不挺了：有夠雞肋
臉書、IG相繼改版後，近期即將改版的Spotify也緊追而上，這次對外號稱最大變動，不僅是介面風格的改變，連帶添加許多過去沒有的功能，但眼尖的網友一看卻發現：「這不就抖音（TikTok）嗎？」
近日有一名網友在Gossiping版提問，Spotify公佈了要改的新介面，結果外媒直接用「抖音化」來形容，「現在連聽音樂的也要改得像抖音，下一個改的會是PTT App嗎？有沒有Spotify抖音化的八卦 ？」
改版有的人喜歡，有的人不喜歡。支持的網友認為，Spotify抖音化不代表不好：「本來對岸這塊（社群媒體力）就引領世界。」、「大陸還蠻注重使用者體驗的，這點其他國家針對是有落差。」、「抖音介面很人性化啊。一用就上手。」
另一部分的網友則認為「短視頻摧毀華語流行音樂很給力啊！歌紅人不紅，舞紅人不紅。」、「這真的很爛！為了視覺效果，聽個音樂還要載入一大堆畫面，有夠雞肋！」
其實這次改版主要是著重在Spotify的主頁「Home feed」，用戶可以自由滑動影片、即時聆聽音樂，Spotify也在介面上強調有聲讀物podcast的自動播放、智慧隨機播放（Smart Shuffle）、以及DJ功能（針對用戶的全新個性化指南，模擬使用者聆聽習慣後推播更適切的音樂內容）。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言