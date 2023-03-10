圖／Spotify大改版也「抖音化」！鐵粉這次不挺了：有夠雞肋

臉書、IG相繼改版後，近期即將改版的Spotify也緊追而上，這次對外號稱最大變動，不僅是介面風格的改變，連帶添加許多過去沒有的功能，但眼尖的網友一看卻發現：「這不就抖音（TikTok）嗎？」

近日有一名網友在Gossiping版提問，Spotify公佈了要改的新介面，結果外媒直接用「抖音化」來形容，「現在連聽音樂的也要改得像抖音，下一個改的會是PTT App嗎？有沒有Spotify抖音化的八卦 ？」

改版有的人喜歡，有的人不喜歡。支持的網友認為，Spotify抖音化不代表不好：「本來對岸這塊（社群媒體力）就引領世界。」、「大陸還蠻注重使用者體驗的，這點其他國家針對是有落差。」、「抖音介面很人性化啊。一用就上手。」

另一部分的網友則認為「短視頻摧毀華語流行音樂很給力啊！歌紅人不紅，舞紅人不紅。」、「這真的很爛！為了視覺效果，聽個音樂還要載入一大堆畫面，有夠雞肋！」

其實這次改版主要是著重在Spotify的主頁「Home feed」，用戶可以自由滑動影片、即時聆聽音樂，Spotify也在介面上強調有聲讀物podcast的自動播放、智慧隨機播放（Smart Shuffle）、以及DJ功能（針對用戶的全新個性化指南，模擬使用者聆聽習慣後推播更適切的音樂內容）。

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