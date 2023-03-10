遊日入關用「Visit Japan Web」竟當機！手機1動作害的…網曝解決方法

疫情解封後，許多人都紛紛赴日旅遊，而「Visit Japan Web」則是過海關時不可缺少的一個重要網站。然而有民眾在PTT求救，因為他怎麼登入「Visit Japan Web」時不斷顯示「發生系統錯誤」，讓他無法順利通關。

一名網友在PTT Japan Travel版發文，表示自己是隔天早上7點的班機，昨天也已經做完PCR，但現在才突然想到要使用Visit Japan Wen，沒想到註冊完重新登入後，卻不斷顯示「發生系統錯誤」，持續20分鐘仍無法登入，希望其他網友可以協助。

後來原PO發現，原來是自己開啟了「自動翻譯功能」，若把該功能關掉就能夠成功登入。

也有網友建議，若真的反覆出現問題，也可以清理cookie再重新開啟，若不想刪除cookie，也可以透過瀏覽器的「無痕模式」使用該網站。除此之外，也有網友表示，若手機屆時真的發生問題，亦有人工通道可以走，速度上並不會慢多少。

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