過世親人的LINE「退群組」遭刪帳號？內行人曝解答、「這2方法」避免帳號消失
近日有網友分享，自己母親已經過世3年，但這段期間原PO仍會傳LINE訊息給母親，但近日卻突然發現母親退出家人群組，帳號也都顯示「已離開聊天」，讓原PO相當難過，好奇LINE是否會因為太久沒登入而刪除帳號，其他網友看見後給出專業答案，並給予原PO許多溫暖回應。
一名網友在Dcard閒聊版發文，表示自己的母親已經過世3年，然而在這段時間，原PO仍不間斷傳訊息給已逝的母親，直到這幾天發現母親帳號竟「退出群組」，在確認過後，發現是母親的帳號已經被刪除。
原PO表示，自己傳的所有訊息都沒有被已讀，且母親的手機在自己身上，目前已經因為電池膨脹開不了機。詢問家人後，也都沒有人登入過母親的帳號，因此原PO好奇，LINE是否會因為太久沒登入而自動刪除帳號。
有專業網友回覆，表示LINE會刪除帳號應該是因為「門號被使用，然後被別人註冊LINE」，也有網友提出替代方法，表示「可以創一個群組名字寫媽媽貼媽媽的照片」，這樣一來仍可以持續跟媽媽對話。
如果要預防過世親友LINE被刪除，也有網友提供不同方法：可以預先將LINE帳號綁定FB，再解除手機綁定，如此一來帳號便不會註銷；另外，也可以將門號改成「預付卡」模式，固定儲值金額，讓門號可以保留，不讓LINE帳號被刪除。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言