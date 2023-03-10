過世親人的LINE「退群組」遭刪帳號？內行人曝解答、「這2方法」避免帳號消失

近日有網友分享，自己母親已經過世3年，但這段期間原PO仍會傳LINE訊息給母親，但近日卻突然發現母親退出家人群組，帳號也都顯示「已離開聊天」，讓原PO相當難過，好奇LINE是否會因為太久沒登入而刪除帳號，其他網友看見後給出專業答案，並給予原PO許多溫暖回應。

一名網友在Dcard閒聊版發文，表示自己的母親已經過世3年，然而在這段時間，原PO仍不間斷傳訊息給已逝的母親，直到這幾天發現母親帳號竟「退出群組」，在確認過後，發現是母親的帳號已經被刪除。

原PO表示，自己傳的所有訊息都沒有被已讀，且母親的手機在自己身上，目前已經因為電池膨脹開不了機。詢問家人後，也都沒有人登入過母親的帳號，因此原PO好奇，LINE是否會因為太久沒登入而自動刪除帳號。

有專業網友回覆，表示LINE會刪除帳號應該是因為「門號被使用，然後被別人註冊LINE」，也有網友提出替代方法，表示「可以創一個群組名字寫媽媽貼媽媽的照片」，這樣一來仍可以持續跟媽媽對話。

如果要預防過世親友LINE被刪除，也有網友提供不同方法：可以預先將LINE帳號綁定FB，再解除手機綁定，如此一來帳號便不會註銷；另外，也可以將門號改成「預付卡」模式，固定儲值金額，讓門號可以保留，不讓LINE帳號被刪除。

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