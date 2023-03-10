「我按了我按了！」 統神狂被《臥龍》BOSS張梁打爆氣吼露肚 網笑翻：害我也想玩

頗有魂類遊戲《黑暗靈魂（Dark Souls）》再混搭《隻狼（Sekiro: Shadows Die Twice）》風格的三國動作冒險遊戲《臥龍：蒼天隕落（Wo Long: Fallen Dynasty）》讓不少玩家在首隻BOSS「張梁」就卡關到不行，被稱為「臥龍教學王」，其中知名實況主「統神」張嘉航也不意外，氣到不斷喊「我按了我按了我按了」，笑翻網友。

實況主「統神」張嘉航日前遊玩《臥龍：蒼天隕落》首隻BOSS關「張梁」被玩家喻為「教學王」，因需注意BOSS的揮刀方式，某種程度跟《隻狼》的打怪節奏感有關，一不注意可能就會被連擊「一敗塗地（指死亡）」。

統神因打《臥龍：蒼天隕落》首隻BOSS「張梁」卡關1小時多，氣到吼叫露肚，引起網友討論。（翻攝自YouTube「統晨大戲院」）

而統神意外在BOSS「張梁」卡關1個多小時，期間不斷因為手把按鍵失誤而死亡，讓他氣喊「我按了（格擋）、我按了、我按了啊。」、「我擋了啊，真的擋了啊。」並不時崩潰吼叫露出小肚肚，驚訝首隻BOSS比《隻狼》的「葦名一心」還難。

統神這段「躁進」過程被網友笑翻效果十足，「我都想玩玩看到底有沒有這麼難了」、「什麼時候有出短版的戰隊衣了」、「（統神）躁起來就是療癒」，還有網友開玩笑說，想要「統神我按了」聲音合輯睡前聽。也有玩家表示，自己打張梁也花了6至8小時才破關，真的「超級難」，讚統神「不管打快打慢，堅持打過（張梁）就是帥的。」

統神最後打贏「張梁」開心不已。（翻攝自YouTube「統晨大戲院」）

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