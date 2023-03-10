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可讓玩家建造擬真都市生態的《大都會：天際2》將於年內推出

聯合新聞網／ 楊又肇

由Paradox Interactive發行、Colossal Order製作的《大都會：天際2》 (Cities: Skylines II)，預計在今年內推出，並且將登上PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台，同時微軟也確認此款作品預計登上Xbox Game Pass訂閱服務。

《大都會：天際2》是繼承2015年推出的《大都會：天際》續作，遊戲主軸同樣聚焦在城市建造，並且維護模擬真實的城市生態。

遊戲過程除了規劃城市建造方向，還必須思考交通系統、水電、消防、治安，乃至於教育發展，此次作品更加入時間流逝變化要素，藉此帶來更多城市發展變因，同時也將透過新技術呈現更多城市面貌細節。

《大都會：天際2》預計在今年內推出，暫時尚未公布具體售價等資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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