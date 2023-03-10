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即便微軟釋出「善意」 Sony仍認為未來PlayStation版《決勝時刻》遊玩品更糟

聯合新聞網／ 楊又肇

在微軟宣布與任天堂、NVIDIA簽署長達10年協議，將會不設限地提供遊戲之後，Sony顯然仍對微軟收購動視暴雪的交易有意見。

依照Sony提出看法，認為縱使微軟公平地向PlayStation平台提供《決勝時刻》等遊戲，但在不同平台上的遊戲更新或漏洞修正速度可能會有落差。

Sony強調，目前監管機構沒有辦法判斷微軟內部是否公平分配工程人員，藉此確保在PlayStation平台上的遊戲品質能與Xbox平台版本一致，因此擔心微軟可能有意無意地降低在PlayStation平台上發行遊戲品質，導致玩家可能會因此更傾向透過Xbox平台遊玩遊戲。

不過，市場看法則認為微軟不太可能採此作法，畢竟這樣的情況會造成監管機構更加認定微軟收購動視暴雪會影響遊戲市場競爭。

而在微軟向英國競爭暨市場管理局 (CMA)提供最新聲明裡，表示將會在遊戲發行日期，以及內容、功能與後續更新，甚至在品質與可玩性在Xbox與PlayStation平台維持一致。

微軟更強調若Sony願意簽署10年合作協議，將可由第三方機構評估、監管遊戲內容在雙方平台品質表現的對等性。此外，微軟也再次強調不在PlayStation平台提供像是《決勝時刻》等遊戲，將無法產生足夠銷售利益，勢必無法平衡遊戲研發成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 任天堂

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