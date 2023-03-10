微軟透露將在Microsoft 365服務加入更方便的輔助功能 藉此提高工作產能
在近期舉辦的Microsoft Ability Summit活動上，微軟透露將會在Microsoft 365服務增加數位助理功能，藉此讓使用者能更容易產製內容，藉此提高工作產能。
在此之前，微軟已經針對身障者提供諸多方便使用Surface系列裝置、Xbox遊戲主機的輔助配件，同時在Windows作業系統也持續增加許多便於操作的輔助功能，讓身障者也能輕易使用其產品。
而在應用其Azure雲端服務平台技術的Seeing AI app中，則是運用影像識別等環境感知方式，配合全景聲音協助指引視障或弱視人士行走方向，另外也能透過文字或語句描述眼前景象內容，讓視障者可以順利了解前方路況。
微軟表示將會藉由人工智慧技術推動更多輔助功能，讓使用者更方便使用其服務產品。而接下來預計在美國東岸時間3月16日上午11點 (台灣時間3月17日凌晨12點)舉辦一場名為「結合AI的未來工作型態」 (Future of Work with AI)的發表活動，預計微軟將說明更多結合人工智慧的服務與應用產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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