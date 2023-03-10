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微軟新版Bing搜尋服務 上線1個月後每日活躍用戶逾1億人

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟現代化生活、搜尋與裝置部門副總裁Yusuf Mehdi表示，上線一個月之後，目前Bing搜尋服務的每日活躍用戶人數已經超過1億人。

而會有這樣的成長，自然與近期新版Bing搜尋服務結合OpenAI旗下ChatGPT技術有關。而在微軟統計數據中，目前的每日活躍用戶人數約有三分之一是第一次使用Bing搜尋服務，甚至在行動版app的每日活躍用戶人數更一口氣增加6倍以上。

Yusuf Mehdi說明，新版Bing搜尋服務證明將搜尋與聊天互動模式結合，進而產生更多「內容」，成為相當不同的使用體驗，進而帶動新版Bing搜尋服務與Microsoft Edge瀏覽器使用量大幅增加。

另一方面，透過全新普羅米修斯 (Prometheus)人工智慧模型運作，更讓Bing搜尋比對結果更為精準，因此也讓新版服務順利吸引更多人使用。

微軟公布數據顯示，透過新版Bing搜尋服務對話互動次數已經累積超過4500萬次，在每日活躍用戶人數中約有三分之一比例會透過聊天方式提問內容，同時每次互動至少會進行三次以上的對話，而在15%比例的對話更會產生全新互動內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT

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