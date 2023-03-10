微軟新版Bing搜尋服務 上線1個月後每日活躍用戶逾1億人
微軟現代化生活、搜尋與裝置部門副總裁Yusuf Mehdi表示，上線一個月之後，目前Bing搜尋服務的每日活躍用戶人數已經超過1億人。
而會有這樣的成長，自然與近期新版Bing搜尋服務結合OpenAI旗下ChatGPT技術有關。而在微軟統計數據中，目前的每日活躍用戶人數約有三分之一是第一次使用Bing搜尋服務，甚至在行動版app的每日活躍用戶人數更一口氣增加6倍以上。
Yusuf Mehdi說明，新版Bing搜尋服務證明將搜尋與聊天互動模式結合，進而產生更多「內容」，成為相當不同的使用體驗，進而帶動新版Bing搜尋服務與Microsoft Edge瀏覽器使用量大幅增加。
另一方面，透過全新普羅米修斯 (Prometheus)人工智慧模型運作，更讓Bing搜尋比對結果更為精準，因此也讓新版服務順利吸引更多人使用。
微軟公布數據顯示，透過新版Bing搜尋服務對話互動次數已經累積超過4500萬次，在每日活躍用戶人數中約有三分之一比例會透過聊天方式提問內容，同時每次互動至少會進行三次以上的對話，而在15%比例的對話更會產生全新互動內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【影音】是男人都需要它！任天堂新體感遊戲 靠「1捲衛生紙」才能玩電流急急棒
📢 【直擊】PS VR2台灣缺爆！前進日本3C店「隨到隨買現貨」 價差曝光恐賭這事
📢 【周報】ChatGPT快被人類弄瘋了嗎？
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言